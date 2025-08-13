Naši Portali
BRZA AKCIJA

Helikopterom HRZ-a srce za transplantaciju stiglo iz Zadra u Zagreb: 'Ponosan sam na članove svog tima'

13.08.2025.
u 16:25

Medicinski helikopterski prijevoz transplantacijskog tima i organa proveden je na temelju zahtjeva transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva za hitnim medicinskim transportom.

Helikopterom Hrvatskog ratnog (HRZ) u srijedu je iz Zadra u Zagreb prevezeno srce za transplantaciju, a pilot helikoptera HRZ-a poručio je da 'svaki ovakav let nosi veliku odgovornost, jer ne prevoze samo medicinski tim i organ, već nečiju šansu za život', priopćilo je Ministarstvo obrane RH.

U hitnom zračnom medicinskom prijevozu transplantacijskog tima i transplantacijskog organa – srca, na relaciji Zagreb – Zadar – Zagreb bili su angažirani pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Black Hawk UH-60M.

Helikopter HRZ-a Black Hawk UH-60M poletio je u 7,40 sati iz vojarne Lučko prema Kliničkoj bolnici (KB) Dubrava, gdje je ukrcan medicinski transplantacijski tim, te je u 9,05 sati sletio u vojarnu „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku kod Zadra, odakle je tim hitnim medicinskim vozilom prevezen u Kliničku bolnicu Zadar.

Foto: HRZ/ R. Medved

Nakon uspješno dovršene medicinske operacije, odnosno eksplantacije transplantacijskog organa – srca, transplantacijski tim zajedno s organom prevezen je na helidrom KB Dubrava u Zagrebu, gdje je helikopter HRZ-a sletio u 13,55 sati.

Pilot helikoptera koji je sudjelovao u ovoj akciji, izjavio je: „Svaki ovakav let nosi  veliku odgovornost, jer ne prevozimo samo medicinski tim i organ, već nečiju šansu za život. Let je odrađen brzo zahvaljujući iznimno visokoj brzini leta helikoptera Black Hawk i visokoj razini spremnosti i obučenosti posade. Ponosan sam na članove svog tima koji su uvijek spremni brzo reagirati, a njihov profesionalizam dolazi do izražaja upravo u ovakvim zahtjevnim i vremenski osjetljivim situacijama“, rekao je pilot helikoptera.

Medicinski helikopterski prijevoz transplantacijskog tima i organa proveden je na temelju zahtjeva transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva za hitnim medicinskim transportom. Ova akcija još je jednom potvrdila visoku razinu međuresorne suradnje zdravstvenih i obrambenih institucija Republike Hrvatske, istaknuto je iz Ministarstva obrane RH.

