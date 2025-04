VIDEO Helikopter pao u rijeku Hudson u New Yorku: U tijeku velika akcija spašavanja, ima poginulih

Helikopter se u četvrtak srušio u rijeku Hudson u New Yorku, potvrdila je gradska policijska uprava, prenosi BBC. Prema prvim informacijama pet od šest ljudi na letu je poginulo, rekli su izvori iz policijskih snaga za ABC News. U helikopteru su uz pilota bile dvije odrasle osobe i troje djece. Traje potraga za jednom osobom. Članovi obitelji bili su turisti iz Španjolske, rekli su izvori.

#BREAKING: A helicopter has crashed into the Hudson River near Pier 25, close to West Side Highway & Spring Street. Emergency crews are on scene, with traffic delays reported in the area.



The aircraft involved is a Bell 206L-4 LongRanger IV, registration N216MH.#HudsonRiver pic.twitter.com/7LnwKM0VVN