HDZ s HNS-om i Bandićem želi kupiti europske izbore

HDZ s koalicijskim partnerima HNS-om i Milanom Bandićem izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma želi kupiti europske izbore, poručili su danas predstavnici Amsterdamske koalicije na konferenciji za medije dok u Saboru traje od jučer poslijepodne bez prestanka traje izjašnjavanje o 911 amandmana podnesenih na taj zakonski prijedlog.

Šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kaže kako u Amsterdamskoj koaliciji drže da spomenuti zakon ima niz poboljšanja, ali i niz neprihvatljivih rješenja.

- Prvo takvo neprihvatljivo rješenje je dan stupanja zakona na snagu, danas je 22. ožujka, a predsjednica 25. ožujka mora raspisati izbore, iako je nedemokratski i nepošteno mijenjanje izbornih pravila dan prije raspisivanja izbora, jer pravilo je da izborna pravila ne mijenjaju uopće u izbornoj godini. Zašto se to radi? Zato da bi HDZ, HNS i Bandić, da kažem dr. Bandić u maniri Ive Sanadera mogli potrošiti 4 milijuna kuna na izbore legalno – kazala je Mrak Taritaš dodavši kako predložene izmjene zakona nisu riješile netransparentnost ni sivu odnosno crnu zonu. Tu daje primjere posljednje kampanje za lokalne izbore kad je, kaže, cijeli Zagreb bio oblijepljen plakatima Milana Bandića, no on je i dalje tvrdio da nije potrošio kune na kampanju, a sličnom primjeru, dodaje, svjedočili smo i na posljednjim izvanrednim izborima u Ličko-senjskoj županiji.

- Mi smo dali jedan amandman na ovaj zakon, a to je da stupa na snagu 1. lipnja, odnosno nakon europskih izbora, jer bi to značilo da bar malo u Hrvatskoj držimo do demokratskih procedura – poručila je Mrak Taritaš.

IDS-ov Tulio Demetlika dodao je da ga je i ovaj put HDZ uspio zaprepastiti svojim radnjama, iako uvijek misli da od te strane ne može više doživjeti nikakva iznenađenja. Do jučer je HDZ, tvrdi, trošio državne novce na kampanju u Lici, a već danas "nam pod nos guraju novi zakon jer im nikad nije dosta novca".

Zakonom žele podići svoj budžet za kampanju s 1,5 milijuna na 4 milijuna kuna, i više je nego jasno da to odgovara prvenstveno njima. Osim toga, zakon stupa na snagu u tjednu kad se raspisuju izbori, unatoč preporukama Venecijanske komisije da se u izbornoj godini ne mijenjaju izborna pravila – prigovorio je Demetlika primijetivši kako to puno govori o tome koliko Vlada poštuje europske standarde. HDZ-ov novi zakon nije ništa drugo nego srozavanje demokratskih standarda, prigovara Demetlika ustvrdivši kako je HDZ uspio takvim ponašanjem dovesti građane do toga da budu potpuno nezainteresirani za politiku i izlazak na izbore.

- Tonemo na samo dno – zaključuje.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak apelira protiv ovakvih izmjena zakona, posebice protiv povećanja novca za izbornu promidžbu.

- Kampanje 2019. godine nisu i neće biti iste kao što su bile prije petnaestak godina na tehničkoj razini. Danas se za puno manje novaca može doći do puno više ljudi, prvenstveno kampanjama na društvenim mrežama. Apsolutno je nepotrebno da bilo koja stranka, pa čak i ako se radi o HDZ i dr. Bandiću, potroši tolike milijune kuna na predizbornu kampanju. To njima ne treba, prije svega, i ne znam zašto to čine.

Apeliram na njih da ostave zakona ovakav kakav jest ili da promijenjeni zakon stupi na snagu 1. lipnja. Pozivam ih da prestanu sa svojom bahatošću, da pogledaju što se događa ne samo u sabornici gdje su kolege iz opozicije provele cijelu noć nego što se događa na ulicama i u Hrvatskoj – kazao je Beljak dodavši kako je HDZ kriv za sve, "ne razmišljaju o hrvatskom interesu i napretku Hrvatske nego kako legalizirati milijune koje će potrošiti u kampanji, koje bi ionako potrošili jer znamo kakav je modus operandi HDZ-a još od samog početka 1990. godine".

- Ako to rade, onda nego si u kampanji uzmu slogan iz stripa Alan Ford "Bolje živjeti sto godina kao bogataš nego jedan dan kao sirotinja". Neka im to bude moto cijele kampanje – poručio je Beljak.