Novi šef zagrebačkog HDZ-a: 'Povratak sjena prošlosti i zvijezda petokraka kao vodilje u Zagrebu su nam neprihvatljive'

Dosadašnji predsjednik HDZ-a Varaždinske županije i aktualni župan, Anđelko Stričak, i dalje će voditi tu stranačku organizaciju, odlučilo je članstvo stranke na unutarstranačkim izborima u nedjelju, a Stričaku je to četvrti mandat na čelu županijskog HDZ-a. Za predsjednika varaždinskog HDZ-a izabran je Alen Runac koji je na tom mjestu zamijenio Damira Habijana. "Održali smo izbore u svim gradskim i općinskim organizacijama HDZ-a za nova vodstva, od čega je deset novih predsjednika, odnosno predsjednica. Također ističem da je na predsjedničke pozicije izabrano sedam žena", poručio je Stričak.

Anđelko Stričak će voditi varaždinski županijski HDZ uz četiri potpredsjednika, a to su ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, gradonačelnik Novog Marofa, Siniša Jenkač, saborski zastupnik i načelnik Općine Gornji Kneginec, Goran Kaniški te načelnik Općine Bednja i ravnatelj Opće bolnice Varaždin, Damir Poljak.

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić je na unutarstranačkim izborima u nedjelju potvrdio mandat predsjednika Gradskog odbora HDZ-a, a karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je naslijedila Nadu Murganić na čelu županijskog odbora HDZ-a, izvijestili su iz stranke. Županijsko vodstvo stranke birano je u 22 općinske i gradske organizacije.

Nekadašnja ministrica Murganić će ostati u vodstvu županijskog HDZ-a kao potpredsjednica, a na tu dužnost su izabrani i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić, načelnik Rakovice Mihovil Bićanić te Ivan Čupor iz ozaljske organizacije. "Radit ću još motiviranije i hrabrije, kako bi HDZ ostao uvjerljivo najjača stranka", izjavila je Furdek Hajdin.

Matijević: HDZ može preuzeti upravljanje u Gradu Zagrebu

Novoizabrani predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je u nedjelju, nakon završetka unutarstranačkih izbora, da HDZ može preuzeti upravljanje u Gradu Zagrebu s konkretnim rješenjima koji muče Zagrepčane. 'Cilj mog tima i mene je da povežemo i napravimo sinergiju sa članstvom HDZ-a na terenu i građanima. Da dođemo među građane, slušamo problematiku i razgovaramo', rekao je Matijević u izjavi novinarima nakon izbora za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, na kojima je bio jedini kandidat.

Matijević je na toj funkciji zamijenio dosadašnjeg predsjednika Mislava Hermana. Za potpredsjednike zagrebačkog HDZ-a izabrani su Danijela Blažanović, Mato Ačkar, Maksimilijan Šimrak i Marko Periša.

Matijević je poručio kako se neće umoriti niti će dopustiti svojim suradnicima, da se umore u političkoj borbi protiv ove, naglasio je, "ekstremno lijeve sekte koja više od četiri godine upravlja Zagrebom". Dodao je kako aktualna gradska vlast ne zna rješavati probleme Zagrepčana, nego stalno gura neke ideološke teme. Naveo je da se problemi u Gradu samo gomilaju, ne vidi se nikakav izlaz niti se rješavaju na zadovoljstvo Zagrepčana. Upozorio je da Možemo! u Zagrebu želi hrvatski kršćanski identitet zamijeniti woke ideologijom, što, dodao je, u HDZ-u ne mogu prihvatiti, kao ni pokušaje razaranja obitelji koja je temelj zajednice.

Matijević je rekao i da od vladajućih u Zagrebu zadnjih dana ima pokušaja cenzure.

"Zagreb je srednjoeuropski grad i povratak nekakvih sjena prošlosti i zvijezda petokraka kao vodilje u Zagrebu su nam neprihvatljive", poručio je. Također, neće prihvatiti i izjave članova Možemo! koji Domovinski rat nazivaju mitom. Novi predsjednik zagrebačkog HDZ-a pozvao je članove stranke i Zagrepčane da se okupe i dijele vrijednosti koje ih povezuju. "Želimo postići zajedništvo i želimo se okupiti oko naših vrijednosti", rekao je.

Matijević se zahvalio predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću na podršci te njegovom prethodniku Mislavu Hermanu i njegovom timu. Na stranačkim izborima Davor Božinović izabran je za predsjednika HDZ-a Zagrebačke županije, i na toj dužnosto zamijenio Željka Turka, a za potpredsjednike izabrani su Željko Turk, Krešimir Ačkar, Mato Čičak i Javor Bojan Leš.

"Naš glavni cilj ostaje jasan - provođenje odgovorne politike upravljanja HDZ-om Zagrebačke županije, utemeljene na iskustvu, povjerenju i zajedničkom boljitku", objavio je Božinović na svojem Facebooku.

Ana Pleskalt izabrana je za predsjednicu Gradskog odbora HDZ-a Bjelovar, a Marko Marušić, bjelovarsko-bilogorski župan, za predsjednika Županijske organizacije HDZ-a na unutarstranačkim izborima u nedjelju.

"Bjelovarski HDZ vidim kao sinergiju utemeljitelja, stranačkih veterana koji su stvarali Hrvatsku i nove generacije okrenute prema suvremenim izazovima", izjavila je Pleskalt.

Podsjetila je da je HDZ na posljednjim lokalnim izborima udvostručio broj vijećnika s tri na sedam. "Pozivam sve stranačke kolege, ali i sve ostale sugrađane koji dijele naše društvene vrijednosti da se uključite, moja vrata će uvijek biti otvorena", poručila je.

„Naš cilj je jasan, nastaviti graditi snažan, jedinstven i uspješan HDZ koji će biti oslonac razvoju svakog dijela naše županije i svih njezinih ljudi“, rekao je predsjednik bjelovarsko-bilogorskog HDZ-a Marušić.

Hrstić i Kliman i dalje na čelu HDZ-a Pule i Istre

Ministrica zdravstva Irena Hrstić na nedjeljnim unutarstranačkim izborima potvrdila je mandat predsjednice Gradskog odbora HDZ-a Pule, a saborski zastupnik Anton Kliman ponovno je izabran za predsjednika HDZ-a Istarske županije.

Uz funkciju predsjednice pulskog HDZ-a, Irena Hrstić će u novom mandatu biti i potpredsjednica HDZ-a Istarske županije, čiji je predsjednik Kliman u izjavi za Hinu izrazio zadovoljstvo ovim rezultatom kojeg smatra potvrdom uspjeha na zadnjim lokalnim izborima.

"Stabilnost i vjerodostojnost HDZ-a u Istri bit će i dalje naš osnovni cilj i u novom mandatu" - kratko je poručio Kliman,

Podsjetio je da trenutno ova stranka u Istri ima četiri načelnika, i to u Svetog Petra u Šumi, Karojbe, Funtane i Vrsara te predsjednika općinskog vijeća u Barbanu.

"Nastavljamo istim tempom za dobrobit naših žitelja u Istri", zaključio je Kliman.

Šuta predsjednik splitskog, Mihanović splitsko-dalmatinskog HDZ-a

Dosadašnji predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta ponovno je izabran na tu dužnost u nedjelju na unutarstranačkim izborima, dok je za predsjednika splitsko-dalmatinskog HDZ-a izabran Ante Mihanović koji na toj dužnosti nasljeđuje Antu Sanadera.

Šuta je prije tri godine prvi puta izabran za predsjednika splitske organizacije stranke, a u međuvremenu je ovog proljeća kao kandidat HDZ-a pobijedio na izborima za splitskog gradonačelnika.

"Prije tri godine, kada sam dobio povjerenje, obećao sam da ćemo HDZ u Splitu učiniti pobjedničkom strankom, strankom koja će napraviti iskorak," izjavio je večeras Šuta.

Dodao je kako je sa svojim timom u prvih 150 dana na dužnosti gradonačelnika pokrenuo projekt prvih priuštivih stanova, doma za starije te ključnih cestovnih koridora u Splitu. Naglasio je da će HDZ u Splitu nastaviti njegovati domoljublje s demokršćanskim načelma.

Novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović je izjavio kako će se usredotočiti na očuvanje i afirmaciju obitelji, rješavanje stambenog pitanja za mlade, te jačanje malog i srednjeg poduzetništva s naglaskom na ribarstvo i poljoprivredu.

Šuta i Mihanović bili su jedini kandidati za stranačke dužnosti u HDZ-u na koje su se kandidirali.