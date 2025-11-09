HDZ na ponovljenim izborima u Đakovu osvojio natpolovičnu većinu

Pobjedu na nedjeljnim prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Đakova odnio je HDZ koji je prema neslužbenim rezultatima u 19-članom Gradskom vijeću osvojio 10 mandata, odnosno dva vijećnika više nego na lokalnim izborima u svibnju. U Đakovu su u nedjelju održani ponovljeni izbori, nakon što sredinom kolovoza niti u trećem pokušaju nije uspjelo formiranje vijećničke većine. Po neslužbenim rezultatima, HDZ je u 19-članom Gradskom vijeću osvojio 10 mandata, natpolovičnu većinu, što je za dva više nego na lokalnim izborima u svibnju. Koalicija Zajedno za Đakovo osvojila je šest mandata, kao i u svibnju, Nezavisna lista Ivan Mihalj dva mandata, isto kao u svibnju, dok je koalicija SDP-a i Mladih za Đakovo osvojila jedna mandat, odnosno jedan manje u odnosu na svibanjske lokalne izbore. Domino, HSP i Stranka umirovljenika nisu uspjeli prijeći prag.

Gradonačelnik i nositelj HDZ-ove liste Marin Mandarić nazvao je izborni ishod apsolutnom pobjedom HDZ-a. 'Nakon što smo primili podatke sa svih 36 biračkih mjesta, prema neslužbenim rezultatima preko 4400 glasova je za našu listu, što u izračunu znači 10 vijećničkih mandata', rekao je Mandarić, dodavši da su time u potpunosti zadovoljni. Zahvalio je sugrađanima koji su izašli na izbore i prepoznali trenutak i važnost Gradskog vijeća. 'Koliko god su neki mislili da će izlaznost biti mala, Đakovčani su pokazali da su na visokoj razini političke kulture i razumijevanja politike i važnosti rada Gradskog vijeća', dodao je. Građani su između sedam kandidacijskih lista birali na 36 biračkih mjesta, a pravo glasa imalo je oko 22.000 birača.