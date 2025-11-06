Zbog incidenta u Splitu uhićen i šef lokalnog ogranka HDZ-a

Prije nekoliko dana, za vrijeme održavanja manifestacije Dani srpske kulture koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta', došlo je do nasilnog upada grupe od oko pedesetak osoba odjevenih u crno. Incident se dogodio na splitskim Blatinama, a za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti sumnjiči se devet osoba koje su privedene. Među uhićenima nalazi se i Jakov Ćaleta, nedavno izabrani predsjednik HDZ-a u kotaru Blatine-Škrape, prenosi Dalmatinski portal. Tri osobe su odmah predane pritvorskom nadzorniku, s jednomjesečnim istražnim zatvorom, a šestorica su ispitana u Državnom odvjetništvu i odluka o eventualnom pritvoru se očekuje.

Za nasilničko ponašanje predviđena je kazna do pet godina zatvora, a za povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti do godinu dana. Nastavno na ovaj događaj, Torcida u subotu organizira prosvjed, budući da se u vezu s ovim incidentom dovode i njihovi članovi. Komentirajući prosvjed, ministar Božinović spomenuo je i uhićenog HDZ-ovca, te na pitanje hoće li za njega biti sankcija odgovorio da 'policija nema luksuz nego u provođenju zakona postupati jednako prema svima i bez obzira o kome se radi', te da je za ovog osumnjičenog saznao preko portala, piše Hina.

