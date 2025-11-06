Naši Portali
DEVET OSUMNJIČENIH

Zbog incidenta u Splitu uhićen i šef lokalnog ogranka HDZ-a

Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
06.11.2025.
u 20:42

Tri osobe su odmah predane pritvorskom nadzorniku, s jednomjesečnim istražnim zatvorom, a šestorica su ispitana u Državnom odvjetništvu i odluka o eventualnom pritvoru se očekuje.

Prije nekoliko dana, za vrijeme održavanja manifestacije Dani srpske kulture koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta', došlo je do nasilnog upada grupe od oko pedesetak osoba odjevenih u crno. Incident se dogodio na splitskim Blatinama, a za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti sumnjiči se devet osoba koje su privedene. Među uhićenima nalazi se i Jakov Ćaleta, nedavno izabrani predsjednik HDZ-a u kotaru Blatine-Škrape, prenosi Dalmatinski portal. Tri osobe su odmah predane pritvorskom nadzorniku, s jednomjesečnim istražnim zatvorom, a šestorica su ispitana u Državnom odvjetništvu i odluka o eventualnom pritvoru se očekuje. 

Za nasilničko ponašanje predviđena je kazna do pet godina zatvora, a za povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti do godinu dana. Nastavno na ovaj događaj, Torcida u subotu organizira prosvjed, budući da se u vezu s ovim incidentom dovode i njihovi članovi. Komentirajući prosvjed, ministar Božinović spomenuo je i uhićenog HDZ-ovca, te na pitanje hoće li za njega biti sankcija odgovorio da 'policija nema luksuz nego u provođenju zakona postupati jednako prema svima i bez obzira o kome se radi', te da je za ovog osumnjičenog saznao preko portala, piše Hina
 

FOTO Tisuće ljudi došlo se pokloniti Jean-Michelu Nicolieru: Pogledajte prizore iz Vukovara
Ključne riječi
uhićenja incident Split HDZ Dani srpske kulture

Komentara 2

Pogledaj Sve
DE
Dex
20:49 06.11.2025.

smeta im kultura ali im zato sutra ultrasrpska cajkašica koja je revala o "generalu Draži" po skupovima u Srbiji uopće ne smeta u Spliu .. valjda će ovi iz Torcide koji organiziraju prosvjed ići rezat žile na cajkašicu koja veliča ratne zločince isto kao i najbolji prijatelj Livaje s kojim ide na koncerte Arkanove udovice

IS
istokdole
20:54 06.11.2025.

Sad će i on fijuuuu a toliko se trudio/uvlačio da dodje do predsjednika ogranka..to je put ka uvkačenje Šuti...ali evo sve pade u vodu zbog jednog emotivnog ispada.

