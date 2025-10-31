HDZ i Most: Srbija ne poštuje nacionalne manjine nego ih briše

Zastupnici HDZ-a i Mosta, Jasna Vojnić i Zvonimir Troskot, upozorili su da je Subotica donijela odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem Hrvatske u Tavankutu, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, kazavši da to nije poštovanje nacionalnih manjina nego njihovo brisanje. "Srbija želi odlučivati ne samo o jeziku na kojem će hrvatska djeca učiti, nego i o sadržaju njihove kulture i oblikovanju njihovog identiteta. To nije poštovanje nacionalnih manjina, to je njihovo brisanje. i to, paradoksalno, našim novcem", rekao je Troskot u slobodnim saborskim govorima u ime Kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.

Upozorio je kako - dok naša vlada po zemlji gradi srpske kulturne centre, šutke gledamo kako u Subotici zatvaraju vrata vrtića na hrvatskom jeziku. Smatra i da umjesto slanja prosvjedne note naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova mora oštrije reagirati. "Vrijeme je da preispitamo svaki euro koji iz našeg proračuna odlazi u projekte gdje se naš identitet ponižava. Stoga trebamo stati iza hrvatske manjine u Srbiji, ne samo riječima, nego i djelima", dodao je.

Vojnić je podsjetila da je, kada je novcem hrvatske Vlade nakon dvije godine završen vrtić u Tavankutu, na adresu Hrvatskog nacionalnog vijeća stigla odluka da će se djeca, umjesto na hrvatskom, odgajati na srpskom i hrvatskom jeziku. Neistinitim je nazvala i formalni izgovor Srbije da se nema dovoljno kadra na hrvatskom jeziku. "To jednostavno nije istina. Trenutno imamo tri puta više kadra s licencom. Ali ti ljudi su ili dobili otkaz jer su navodno sudjelovali u prosvjedima. Ili nisu bili podobni ili su čak raspoređeni na rad u grupama na srpskom jeziku", rekla je. I ona upozorava da je riječ o izuzetno nekorektnom potezu pri čemu se trebamo i ozbiljno zapitati o posljedicama za Hrvate u Srbiji ukoliko ih na tim područjima više ne bude bilo.

Josić (DP): Neki bi danas Nicoliera titulirali ustašom jer je nosio oznake HOS-a

Izrazivši sućut obitelji francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, čiji su posmrtni ostaci pronađeni ovaj tjedan, Tomislav Josić (Klub Domovinskog pokreta) rekao je da je Nicolier igrom slučaja završio u HOS-u iako nije niti znao što znači HOS niti je znao što znače ustaše. "Neki bi ga danas titulirali da je ustaša zato što je nosio oznaku HOS-a. Žalosno", kazao je. Naveo je i da je uvijek narod govorio o pokojniku sve najbolje. No, vidimo i da ima onih koji o pokojnima ne misle sve najbolje. Pozvao je sve koji mogu da mu dođu na sprovod i odaju mu počast jer on nije morao doći u Vukovar, gdje je i ubijen. Nezadovoljstvo činjenicom da je u Hrvatskom saboru održan okrugli stol na kojem su osporavane žrtve Jasenovca u organizaciji DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista izrazili su Veljko Kajtazi (Klub nacionalnih manjina) i Ivana Kekin (Klub Možemo!. Kajtazi je upozorio da se na tom okruglom stolu negiralo da je Jasenovac bio logor smrti te su se umanjivale brojke stradalih Srba, Židova i Roma.

"Te riječi su sramotne jer vrijeđaju istinu i sjećanje na žrtve", kazao je. Naveo je i da su Romi u tadašnjoj NDH gotovo u potpunosti istrijebljeni. Stoga, negiranjem njihovog stradanja negiramo i vlastitu ljudskost, poručio je. Kekin je ocijenila da je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ovaj tjedan dozvolio "najsramotniji skup otkad je Hrvatskog sabora" na kojem nije bilo znanstvenika već više desetljetnih negatora zločina genocida nad Srbima, Romima i Židovima kao i Hrvatima antifašistima.

Drži da je time Jandroković dozvolio "kršenje Ustava, negiranje genocida i najsramotniji skup u povijesti Sabora", a poslije se "vadio da on s tim nema nikakve veze". No, zaboravio je da je HDZ pozdravio sudionike tog okruglog stola i zahvalio im na njegovoj organizaciji, rekla je.