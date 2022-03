UŽIVO Haidar Diab: Putin primjenjuje taktiku 'spaljene zemlje' iz Sirije i Čečenije, tada su sravnali sve sa zemljom

Ruska invazija u Ukrajini traje već tri tjedna, a nakon nekoliko krugova pregovora kraj krize na istoku Europe još se ne nazire.

Situaciju u Ukrajini u studiju Večernjeg lista komentira naš vanjskopolitički novinar Hassan Haidar Diab.

Emisiju uživo možete pratiti na našem portalu i Facebook stranici Večernjeg lista.

- Teško je reći nazire li se kraj rata. Jedino Vladimir Putin može dati odgovor na to pitanje. On polako uspjeva u svojoj nakani zbog koje je pokrenuo sukob. Rusi su na desetak kilometara od Kijeva i osvajaju sve više teritorija Ukrajine koja je velika zemlja. A ne može se reći da je ruska vojska koja je svjetska sila na izmaku snaga. To je samo propaganda zapadnih medija - naglašava Haidar Diab.

Ima li sličnosti u načinu ratovanja Rusa u Siriji i Čečeniji?

- Putin je tada vodio politiku spaljene zemlje. Kad je pokrenuo ovu operaciju s tenkovima je ušao u Harkiv, Mikolajiv i još neke gradove bez potpore zračnih snaga. Smatram da je Putin računao da će u samo nekoliko dana pokoriti Ukrajince. No kad se to nije dogodilo promijenio je taktiku. Povukao je nakon nekih gubitaka vojsku, opkolio gradove i počeo činiti isto što je radio u Siriji i Čečeniji, dakle provoditi politiku spaljene zemlje. Oni su tada sravnali sa zemljom Istočni Alep i Istočnu Gutu.