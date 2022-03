Ukrajinci: 'Rusi su oteli gradonačelnika Velikoburlutske'. Više od 3,1 milijuna ljudi napustilo Ukrajinu

Danas je 23. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski dužnosnici tvrde da ima preživjelih u bombardiranom skloništu koje se nalazilo u podrumu kazališta u gradu Mariupolju. Turski ministar vanjskih poslova Mevlüt Çavuşoğlu rekao je da bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski čelnik Vladimir Putin mogli sastati. Osam od devet humanitarnih koridora iz ukrajinskih gradova su funkcionirali u utorak, te je evakuirano pritom više od 2000 ljudi.

Ključni događaji

Tijek događaja:

1:36 - Više od tri milijuna ljudi napustilo je Ukrajinu od početka invazije, procjene su Ujedinjenih naroda. Najveći broj izbjeglica nalazi se u Poljskoj.

3.1 million people have now fled Ukraine.



As more and more seek safety, our Assistant High Commissioner for Operations @RaoufMazou addressed the UN Security Council.



"We can and must do more to support and we must do it now." pic.twitter.com/x7pzkWRPZE