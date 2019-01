Hasanbegović: Koja je svrha objavljivanja lažnih fotografija? Jelinić: To je javni interes

Gostujući u večerašnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović kazao je kako je objavom lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića stvorena 'društvena psihoza putem koje se treba provesti briselska direktiva koja ima za cilj uvođenje cenzure'.

– Imamo jedan politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije, različitim obavještajnim i paraobavještajnim podacima i sada imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem – rekao je on.

U emisiji je gostovao i glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić koji je rekao kako su oni objavili te fotografije jer je postojao 'nedvojbeni javni interes'.

– Ne želim polemizirati s vama, vaši zaključci su na razini vaše aktualne političke relevantnosti u Hrvatskoj – rekao je on.

Branimir Bunjac iz Živog zida kazao je kako je 'smiješno da nas Vlada koja svakodnevno proizvodi lažne vijesti nas vodi u borbu protiv lažnih vijesti'.

– Prvo bi premijer trebao prvo "zalijepiti flaster na usta" svojim ministrima jer svaki dan proizvode lažne vijesti. Imate obećanja oko INA-e, F-16 ili najavu ministra Butkovića da će se ukinuti mostarina na Krku do Nove godine, a to se ništa nije dogodilo. Ovo je unutarstranački obračun u HDZ-u. To je kontinuitet nastavka jednih te istih metoda – smatra Bunjac.

Hasanbegović nadalje tvrdi da je ovo sve poslužilo za stvaranje ozračja kako bi se prihvatio novi Zakon o suzbijanju lažnih vijesti, a zapravo uvela cenzura. Prema njegovom viđenju, sve dolazi iz Bruxellesa, tvrdi zastupnik Nezavisnih za Hrvatsku jer "tamošnja oligarhija više ne može manipulirati javnim mnijenjem".

U emisiji je gostovala i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

– Ovdje se govori o falsifikatu koji je trebao teško inkriminirati potpredsjednika hrvatske Vlade. Da se to dogodilo, to bi ulazilo u školsku definiciju kako danas definiramo dezinformacije, poglavito ako je iza toga nije samo osoban interes, već udarac na instituciju potpredsjednika vlade – rekla je ona.

