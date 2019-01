Tolušić na udaru: Istraga vodi prema grupaciji koja je dobivala 50-ak mil. kn poticaja

Samo je sretan splet okolnosti spasio potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića da ne upadne u gadnu medijsku aferu koja bi ga, izvjesno je, stajala mjesta ministra, a možda bi i Vladu Andreja Plenkovića gurnula prema abdikaciji. To bi se i dogodilo da nije na vrijeme utvrđeno da netko namjerava u medijima objaviti falsificirane fotografije na kojima je “Tolušić” u kompromitirajućoj pozi s polugolom crnkom na koljenima, koja mu pridržava mobitel s čijeg ekrana on šmrče lajne kokaina.

Mjesto radnje je hotelska soba, gdje se ministar trebao naći u uzbudljivom, ali moralno spornom i protuzakonitom zadovoljstvu. Fotografije je anonimni izvor ponudio redakciji tjednika Nacional, s time da im je dato do znanja da će ih ponuditi još nekima, pa i tabloidima u Srbiji. U Nacionalu su krenuli sami u provjeru fotografija. Njihove su analize pokazale da su fotografije vjerojatno prave. No, nisu bile.

Fotografije su se nakon toga našle i u rukama premijera Andreja Plenkovića, i to baš u najgore vrijeme, kada se dogodio njegov “bliski susret” s mostovcem Grmojom u Saboru. Tko zna što je Plenković tada pomislio, no prepustio je posao analize profesionalcima iz SOA-e. A njih se upravo i alarmira u takvim trenucima jer posao im je zaštita državnih institucija, ne pojedinca imenom i prezimenom. Njihove su analize fotografija pokazale više. Premda je riječ o vrlo sofisticiranom poslu, u SOA-i su otkrili da je sve originalno, osim što je Tolušićeva glava ipak ukomponirana na tijelo drugog muškarca.

Nije bio u Srbiji

U razgovoru s ministrom Tolušićem, koji je u vrijeme kada su fotografije završile u rukama premijera bio u Berlinu, saznali smo da je nakon povratka u Zagreb i sam pomogao istrazi upozorivši da to nisu njegovi dlanovi ni sat, dok je stručnjacima nakon analiza mnogih fotografija upalo u oči da takve tupe cipele Tolušić ne bi obuo jer nosi “špičoke”. No, Tolušiću je ipak najviše pomoglo to da od 2005. nije bio u Srbiji.

SOA-ini operativci u međuvremenu su otkrili gdje su fotografije napravljene. Jednaki interijer apartmana pronađen je u hotelu u Zemunu (Central Business Apartments Jacuzzi). Kako piše 24 sata, vlasnik ovih apartmana koji se nije želio predstaviti, i kojeg su začudila pitanja novinara, rekao je: “Ne sjećam se kada sam uopće imao goste iz Hrvatske. Tomislava? Mislim da bi znao da je bio kod mene”. I nakon što se informirao o kakvom je skandalu riječi, kratko je potvrdio: “Ma nije bio”.

Nakon što je SOA potvrdila da je riječ o lažnim fotografijama, Nacional je ipak objavio priču, ali ispričavši o kakvom se podlom pokušaju falsifikata i diskreditacije Tolušića i Vlade radi. Taj dio priče ustvari je zastrašujući. Jer dokazuje, kao što to obavještajni stručnjaci već upozoravaju, da je sve teže uočiti, a i dokazati, da je riječ o lažnoj informaciji, fotografiji, videosnimci ili audiosnimci.

Falsifikati postaju sve savršeniji, a time posao državnih institucija i političara sve rizičniji. Kako je ovdje sreća da je izdavač sam odlučio krenuti u provjeru fotografija dobivenih od “anonimnog izvora”, Hrvatska je ostala pošteđena još jedne velike, prljave afere. U pravu su oni koji kažu da će jedan od najtežih sigurnosnih izazova ubrzo postati razlikovanje izmišljotine i stvarnosti. A i izdavači bi mogli međusobno razmijeniti informacije o nepouzdanim ili lažima sklonim “anonimcima”, kako bi i oni napravili razliku između pouzdanih i medija koji to nisu.

U Vladi očekuju da će policija i DORH, kao i sve nadležne službe, ovaj slučaj istražiti te “da se pronađu počinitelji još jednog krajnje podmuklog pokušaja destabilizacije vlasti i pravnog poretka kroz ponovno plasiranje lažnih informacija o najvišim državnim dužnosnicima”. Reagirao je i ministar policije Davor Božinović i kazao da će sve službe, upravo zbog toga što smo suočeni sa svakom vrstom podmetanja i fabrikacija, “i ubuduće morati intenzivirati suradnju na razotkrivanju svih mogućih podmetanja, koja imaju za cilj destabilizaciju političkog života i Vlade. Neće im uspjeti”. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kazao je da, ako ispravno čita tekst u Nacionalu, SOA ima relevantne informacije, te očekuje da s tim informacijama upozna i policiju i DORH.

Istraga vodi do osvetnika

– Dvije godine uvodim red u svoj sektor, čistim kriminal, dirnuo sam u niz osinjih gnijezda, drago mi je zbog toga, bit ću još žešći u budućnosti, svi koji misle da će to moći riješiti prijetnjama, podmetanjima i medijskim pritiscima, to mogu zaboraviti – kaže ministar Tolušić i očekuje da će policija i DORH vrlo brzo obaviti svoj posao, a “bandi koja se malo zaigrala” poručuje “da su se namjerili na krivog i da počnu pakirati kofere”.

Nije tajna da se Tolušić u zadnje dvije godine zamjerio mnogima ispravljajući štetu koju su hrvatskom agraru i domaćoj drvnoj industriji nanijeli neki od njegovih prethodnika, ponajviše Tihomir Jakovina. Zaustavljeno je manipuliranje privatnim poljoprivrednim zemljištem na temelju izjava dvaju svjedoka te su poništavani natječaji prema Jakovininoj uredbi, prema kojoj je, primjerice, za zakup državnih pašnjaka u Lici jedini kriterij bila visina zakupa. Nije se tražio ni gospodarski plan ni posjedovanje ijednoga grla stoke, pri čemu ni lokalni stanovnici nisu imali pravo prvenstva na zakup. Nije stoga čudno što su se hektari pod poticanim pašnjacima s 20.000 ha iz pretpristupne 2012. brzo povećali na 100.000. Prosječna zakupnina hektara iznosila je 80 do 400 kuna, a potpore i do 6000 kuna, da bi se s Tolušićevim kontrolama brzo pokazalo kako na tisućama hektara nema nijednog goveda, koze ili krave. Mnogi od njih nisu održavani, djelatnici društava uhvaćenih s prstima u pekmezu inspekciju nisu znali ni odvesti do parcela za tobožnju ispašu pa su se potpore nekih povezanih tvrtki s 52,5 milijuna kuna godišnje brzo istopile na oko 5-6 milijuna, što je uzrokovalo negodovanja, prijetnje tužbama, prijave čak i EK-u. Izvidi službi suzuju istragu prema jednoj osobi koja je i prije pozivala na osvetu Tolušiću.

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 10 najvećih poljoprivrednika koji koriste pašnjake većinom u državnom vlasništvu u 2017. “imalo” je 11.276 hektara sa 7130 evidentiranih grla stoke, a kontrolama na terenu otkrilo se da je oko 2000 ha neprihvatljivo za potpore, zapušteno i neprohodno. Za potpore u ekološkoj proizvodnji te za područja s posebnim ograničenjima jedan od uvjeta je i držanje minimalnog broja stoke na pašnjacima, no nje je bilo nedovoljno na 1618 ha, što je zakupnike samo u toj godini “koštalo” 33,2 milijuna kuna neisplaćenih potpora. U 2016. i 2017. muljalo se na ukupno 9000 ha, čijom je kontrolom Tolušićevo ministarstvo uštedjelo 61,13 mil. kn. Još je puno osinjih gnijezda u koja je on dirnuo, od suzbijanja nepoštene trgovačke prakse, strožih kontrola uvozne hrane do uvođenja reda u drvnu industriju gdje su neki godinama lagodno živjeli na račun netransparentne podjele sirovine, stotine tisuća kubika kvalitetnih trupaca plasirali u izvoz, a proizvođači namještaja nisu je imali dovoljno. Novi model, na Tolušićev zahtjev, danas se temelji na fakturiranju proizvodnje u realnom vremenu i samo ona proizvođačima daje pravo na sirovinu, pa su mnogi ostali prikraćeni za milijune.

