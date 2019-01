'Izvor je donio fotografiju Tolušića i rekao da je u strahu za svoj život zbog toga'

Glavni urednik i vlasnik Nacionala Berislav Jelinić gostovao je večeras u emisiji RTL Direkt gdje je govorio o lažnim fotografijama ministra Tomislava Tolušića.

– Izvor je donio fotografiju i rekao da je u strahu za svoj život zbog toga, da je osoba koja je njemu to predstavila kao nešto autentično rekla da je autentično, te i da se njemu tako čini. Zamolio je da pokušam provjeriti je li slika autentična. Rekao sam da kako god se okrene da se radi o prvorazrednoj medijskoj priči. Svaki scenarij vuče ogromne posljedice – kazao je Jelinić.

Nacional je fotografije predao SOA-i koja je utvrdila kako se radi o falsifikatu.

– Kao urednik napravio bih grešku da to nisam objavio. budući da smo od SOA-e dobili neformalne informacije da je riječ o falsifikatu, mi smo sami napravili intervenciju, zamutili smo lice Tomislava Tolušića koji nas je osobno to molio radi svoje obitelji, i svoje djece. Jednom kad to uđe u viralni prostor, više ne možeš micati van. Druga stvar, da to izgleda toliko dobro i uvjerljivo da informatičari Nacionala niti nakon dva-tri dana rada i provlačenje kroz brojne filtere nisu mogli pronaći niti jednu nekonzistentnost – rekao je Jelinić.

