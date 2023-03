Hanfa odobrila Tankerskoj plovidbi preuzimanje Turisthotela

Objavljeni mailovi s povjerljivim poslovnim podacima koje su izmjenjivali bivša članica uprave Turisthotela Danka Nekić i Tonči Korunić iz Interkapitala, investicijskog društva kojeg je angažirala Tankerska plovidba i prijava prijetnji koju je podnijela članica uprave Turisthotela Meri Matešić Sičić protiv Marija Pavića, predsjednika Uprave Tankerske plovidbe očito nisu bili smetnja procesu preuzimanja Turisthotela od strane Tankerske plovidbe. Upravno vijeće Hanfe izdalo je danas rješenje kojim Tankerskoj plovidbi odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Turisthotela po cijeni dionice od 610,53 eura.

- Prosječna cijena dionice Turisthotela u posljednja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude iznosila je 581,59 eura, a najviša cijena po kojoj je Tankerska plovidba stjecala dionice je iznosila 610,53 pa je ista cijena izražena u ponudi u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Hanfi su također dostavljeni i dokazi da je Tankerska plovidba izdvojila novčana sredstva za kupnju dionica Turisthotela od svih dioničara koji tijekom ponude iskažu interes za prodajom svojih dionica po navedenoj cijeni – objavio je regulator te podsjetio da je obveza objavljivanja ponude prema svim dioničarima nastala 18. siječnja 2023. kada je prethodnim sklapanjem ugovora s pojedinim malim dioničarima Tankerska plovidba stekla više od 53.000 redovnih dionica, odnosno 14,61 posto udjela čime im je udio u temeljnom kapitalu Turisthotela porastao na 39,34 posto.

S obzirom da je Turisthotel prijavio sumnju na objavu povlaštenih informacija putem elektronskih poruka, Hanfa o tome provodi dodatni nadzorni postupak koji će utvrditi je li u tim porukama iznesena povlaštena informacija kako je definira Uredba o zlouporabi tržišta. - Taj postupak neće imati utjecaj na odluku iz ovog rješenja – poručuju iz Hanfe.

To je zapravo najčudnija rečenica današnjeg priopćenja. Ako regulator utvrdi da je došlo do zlouporabe tržišta, to neće imati nikakva utjecaja na preuzimanje društava. Postavlja se pitanje čemu onda služi regulator? Da bude zapisničar? Inače, regulator još uvijek provodi nadzor vezan za drugo preuzimanje istog brodara – o tome je li u postupku preuzimanja dionica Tankerske Next Generation došlo do zlouporabe tržišta, o čemu je Večernji list prvi pisao.

- U postupku utvrđivanja najviše cijene dionice zatražena su očitovanja Tankerske plovidbe, Turisthotela i investicijskog savjetnika - društva Interkapital vrijednosni papiri kako bi se utvrdile činjenice povezane s naknadama koje su bile eventualno bile predmetom posljednjih ugovora o kupoprodaji dionica između ugovornih strana. Konkretno, Hanfa je tražila informacije o tome je li, kada i pod kojim uvjetima određenim prenositeljima dionica pored ugovorene kupoprodajne cijene ponuđena i kompenzacija odnosno dodatna naknada za dionice Turisthotela, u čemu se sastojala takva naknada (novčani iznos, vrijednosni papiri ili nešto treće), ako su kao dodatna naknada ponuđeni vrijednosni papiri – kome je ponuđena takva naknada, jesu li pregovori rezultirali sporazumom/ugovorom, kada je sklopljen i od čega se sastojao te jesu li već izdani vrijednosni papiri ili će se tek izdati – obznanio je regulator te dodao da iz očitovanja stoji da su postojali prijedlozi o naknadama koje pojedini dioničari s kojima je sklopljen ugovor u konačnici nisu prihvatili, niti je s njima pojedinačno sklopljen dodatni sporazum koji bi to regulirao.

- Izvršene su i provjere transakcija po računima otvorenim u kreditnim institucijama i utvrđeno je da osim iznosa kupoprodajne cijene od 610,53 eura po dionici prodavateljima nije isplaćen nikakav drugi iznos kao eventualno dodatna naknada. Stoga je u okvirima ovog postupka utvrđeno da će s utvrđenom cijenom iz ponude za preuzimanje svi dioničari biti u jednakopravnom položaju. U trenutku objave ponude, svi preostali dioničari će samostalno donijeti investicijsku odluku žele li prihvatiti ponudu Tankerske plovidbe ili ostati dioničari Turisthotela – zaključuje regulator.

Nakon javnih obračuna upozorili su i predstavnike Turisthotela i Tankerske plovidbe te pojedinih dioničara da se tijekom trajanja ponude za preuzimanje pridržavaju odredbi ZPDD-a povezanih s javnim izražavanjem komentara i mišljenja, kako bi se svim ostalim ulagačima omogućilo da samostalno i razborito donesu vlastitu investicijsku odluku. Inače, o ovoj smo transakciji regulatoru postavili brojna pitanja kroz više upita u proteklim tjednima, pokušavajući saznati smatraju li da se objavljena prepiska odnosi na povlaštene informacije i kane li odobriti javnu ponudu čak i ako imaju saznanja da je kupac djelovao po povlaštenoj informaciji.

- Kod odlučivanja o zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje Hanfa postupa u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava – odgovorili su nam iz Hanfe, dajući do znanja, kao i u prethodnim mailovima, da je to odvojen postupak od onoga koji provode zbog sumnji u zlouporabu tržišta.

Pitali smo ih i je li investicijsko društvo koje je angažirala Tankerska plovidba Interkapital trebalo znati da su uključene povlaštene informacije, ako jesu, pa ne bi smjeli djelovati, na što su odgovorili da se zabrane i ograničenja postupanja propisana Uredbom o zlouporabi tržišta primjenjuju na sve dionike tržišta kapitala u slučaju kada su takve zabrane i ograničenja primjenjiva na određenu okolnost. Vrlo općenito, no regulator nije u mogućnosti govoriti o nadzoru koji još traje nego nakon Završetka nadzora izvještava javnost sukladno članku 8. Zakona o Hanfi ili podnosi izvješća nadležnim tijelima. Ostaje da pričekamo završetak oba nadzora – i za TNG i za Turisthotel.

