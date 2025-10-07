Hamas joj je oteo sina, još uvijek ne zna je li živ: 'Vidjela sam Tamira u pidžami. Bio je bos i predstavljen'

Majka izraelskog muškarca otetog od strane Hamasa 7. listopada 2023. kaže da još uvijek ne zna je li njezin sin mrtav ili živ, ali ima "stvarnu nadu" da će mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa donijeti povratak svih talaca zadržanih u Gazi. Herut Nimrodi rekla je za BBC da se "boji najgoreg" za svog sina Tamira, ali se drži nade da "još uvijek izdržava" dvije godine nakon njegovog otmice. Rekla je da je on jedini izraelski talac čija obitelj nije obaviještena je li živ ili mrtav.

Mirovni plan koji je Trump predložio dobiva na zamahu, a očekuje se da će indirektni razgovori između Hamasa i Izraela nastaviti se u utorak kako bi se okončao rat i vratili taoci. - Pokušavali su sklopiti sporazum već neko vrijeme, ali nije uspjelo. Ovaj put se čini drugačije - rekla je gospođa Nimrodi. Rekla je da je posebno važno da će u prvoj fazi plana biti oslobođeni svi taoci. -To je ogromno, to je blagoslov za nas - rekla je dodajući kako je bitno za sve obitelji da se taoci oslobode i da one dobiju svoj mir jer neki se neće pomiriti s tim da im je član obitelji mrtav ako ne vide dokaz.

Tamir je jedan od 47 talaca otetih 7. listopada koji su ostali u Gazi. Za 20 njih se vjeruje da su još živi. Posljednji put ga je vidjela u videu njegove otmice objavljenom na društvenim mrežama 7. listopada 2023. - Moja najmlađa kći, imala je tada 14 godina, došla je vrišteći da je vidjela svog brata kako ga otimaju na Instagramu - prisjeća se. - Vidjela sam Tamira u pidžami. Bio je bos. Nije imao naočale. Bez njih jedva vidi. Bio je prestravljen - kazala je tada djevojčica. Nakon što je vidjela svog sina, časnika za obrazovanje u izraelskoj vojsci koji je tada imao 18 godina, kako ga silom utjeruju u džip i odvoze, od tada nije dobila nikakve informacije o njemu, je li živ ili mrtav. - On je jedini Izraelac bez ikakvih naznaka o tome što se dogodilo ili gdje je točno - rekla je.

Sudbina nepalskog taoca, Bipina Joshija, također je nepoznata. Kao i druge obitelji s kojima je BBC razgovarao čiji su rođaci ubijeni ili oteti tog dana, gospođa Nimrodi rekla je da je život bio zamrznut dvije godine. -Ljudi me pitaju: 'Prošlo je dvije godine, kako se držiš?' A ja kažem: 'Ne osjeća se kao dvije godine. Osjeća se kao jedan dug iscrpljujući dan' - rekla je.

Taj dan prije dvije godine bio je najsmrtonosniji u povijesti Izraela, kada je oko 1.200 ljudi ubijeno od strane naoružanih muškaraca iz Hamasa i drugih grupa, a 251 drugi oteto. Napadi su izazvali rat u kojem je više od 67.000 ljudi u Gazi ubijeno izraelskom vojnom akcijom, prema teritorijalnom ministarstvu zdravstva kojim upravlja Hamas. Gotovo cijelo stanovništvo je raseljeno, a veliki dio infrastrukture porušen.

Gospođa Nimrodi rekla je da je bila u svom domu blizu Tel Aviva kada je primila poruku od Tamira rano 7. listopada 2023. s njegovog mjesta na sjevernoj strani granice s Gazom. Napisao joj je da lete rakete i da to ne prestaje.Tamir joj je rekao da će se uskoro vratiti u obiteljski dom, kao što je obično radio u takvim trenucima zbog svoje neborbene uloge. - Rekla sam mu da se dobro brine o sebi i da mi šalje poruke kad god može, a on je rekao da će pokušati. To su bile zadnje riječi između nas. Bilo je 06:49 ujutro, a kasnije sam saznala da je 20 minuta nakon naše zadnje poruke otet - rekla je. Zamah iza mirovnog plana donio je neku nadu preostalim obiteljima talaca da bi njihovi voljeni uskoro mogli biti vraćeni kući.