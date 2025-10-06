Netanyahu i Hamas dijele istu sudbinu, i za jednog i za drugog mir znači kraj

Dvije godine prošle su od krvavog napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 osoba i oteto njih 251, a Bliski istok i dalje živi u sjeni jednog od najtragičnijih i najsloženijih sukoba suvremenog doba. U Gazi je još 48 izraelskih talaca, od kojih je navodno još samo 20 živo, više od 65 tisuća Palestinaca izgubilo je život, više od 250 tisuća ljudi je ranjeno, a Pojas Gaze gotovo je sravnjen sa zemljom, pretvoren u ruševinu u kojoj svakodnevno vladaju glad, beznađe i humanitarna katastrofa nezapamćenih razmjera. U takvom ozračju američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan od 20 točaka, zamišljen kao okvir za prekid rata, oslobađanje talaca i početak političke tranzicije. Međutim, ono što je na papiru zamišljeno kao put prema miru, u stvarnosti se pokazuje gotovo nemogućom misijom jer obje strane u njemu vide ne priliku, nego prijetnju vlastitom opstanku, a time i kraj političkog života kakvog poznajemo na prostoru između Gaze i Tel Aviva.