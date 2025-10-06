Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
DVIJE GODINE OD NAPADA

Zločin za koji je odmazda – istrebljenje

Autor
Hassan Haidar Diab
06.10.2025.
u 20:54

Dvije godine od Hamasova napada na Izrael svijet pušta da se patnja nastavi

U utorak će biti pune dvije godine od neviđenog krvavog napada Hamasa na Izrael, u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, uglavnom civila, a stotine su ih otete. Bliski je istok otada postao poprište jednog od najtragičnijih i najsloženijih sukoba suvremenog doba. Toga dana otvoreno je novo poglavlje nasilja i patnje koje je dosad u bjesomučnoj odmazdi Izraela rezultiralo smrću više od 65 tisuća i ranjavanjem više od 200 tisuća Palestinaca te uništenjem Pojasa Gaze. Na prostoru koji je i prije bio sinonim za patnju, blokadu i siromaštvo, danas se teško može govoriti o postojanju funkcionalne zajednice: gradovi su pretvoreni u ruševine, infrastruktura je sravnjena sa zemljom, a osnovni uvjeti za život gotovo su nestali. Palestinski narod u svojoj je povijesti prolazio kroz brojne tragedije – od raseljavanja i okupacije do stalnih ratnih sukoba – no ono što se događa u Gazi od 7. listopada 2023. mnogi smatraju najvećom tragedijom koja ih je ikada zadesila.

Ključne riječi
Hamas Izrael Gaza

