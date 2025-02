'Halo, inspektore' nastavlja pritisak: Bojkot se širi na banke i telekome

KREŠIMIR MACAN U ŽIVOTNIM PRIČAMA

'Prvi sam objavio pad Vukovara, Tuđman je vikao da sam idiot!'

- Mi smo dobili ratnu propagandu jer smo pustili ljude na prvu crtu, nismo ništa glumili. U to vrijeme bilo je važno što će objaviti Reuters i dvije televizije. Ako bi Reuters objavio da smo ustaše, onda smo to i bili. To je za Hrvatsku bio prozor u svijet, kazao je Macan.