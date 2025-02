Platforma 'Halo, inspektore' objavila koji trgovački lanac se bojkotira na tjedan dana

Potrošačka platforma "Halo, inspektore" objavila koji trgovački lanac se bojkotira od danas, 15. veljače pa sve do 21. veljače. "S obzirom da je u zadnjih pet godina najviše prigovora potrošača bilo na Plodine, sada imamo svi mogućnost iskazati svoje razloge kroz bojkot shoppinga u Plodinama. Jeste li ZA?" poručili su iz udruge.

Naime, jučer je bio opći bojkot i do jučer je trajao bojkot Konzuma koji je izabran u anketi u kojoj je sudjelovalo 144.732 građana. Porezna uprava je objavila podatke o tome kako je prošao četvrti "crni petak" kada su se bojkotirale pekarnice i kupovina bilo kakvih pekarskih proizvoda. Građani su ovog petka do 15 sati potrošili tek 4 posto manje u trgovinama nego na petak sredinom siječnja kada nije bilo bojkota u Hrvatskoj, potvrdila je Porezna.

Nadalje, broj fiskaliziranih računa tek je 7 posto manji nego na petak 17. siječnja kada su u pitanju samo trgovine, a kada je riječ o svim djelatnostima računa je čak i nešto više. Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 07.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 1% dok je iznos računa također veći za 12%, u petak 14.02.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je veći za 18% dok je iznos računa također veći za 31%.

