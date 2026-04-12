Avu Karabatić u Beogradu je napao partner: Nakon današnjih udaraca sam krvava jedva izašla iz stana

Ava Karabatić (38), prenosi Blic, završila je u Beogradu u Urgentnom centru s ozljedama glave i lica. Prema pisanju ostalih medija u Srbiji Ava je u bolnici, navodno, završila nakon svađe s partnerom koji joj je nanio ozljede. Nakon što su joj u bolnici sanirali ozljede upućena je u policijsku postaju kako bi dala iskaz. Ava se oglasila i na svojim društvenim mrežama gdje je objavila fotografiju svog lica na kojem su vidljive ozljede te je napisala: "Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Trenutno sam u hitnoj i ne osjećam rebra. S obzirom da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu osobnu zaštitu iskreno bojim se za svoj život. Pravda nek pobjedi. Ovu bitku ću privest kraju. Hvala na velikoj podršci."
U razgovoru za 24 sata rekla je kako su je dobro zbrinuli u bolnici i izjavila: "Hvala Bogu ništa nije slomljeno." Na Instagramu je jučer navečer Ava objavila: "Dosta mi je svega, danas vam otkrivam sve. Živjela sam s nasilnikom i trpjela nasilje jer sam bila emotivno povezana, a kasnije me bilo strah izaći iz takve veze. Bila sam bez krova nad glavom i živjela sam kod njega, i sada sam bez krova nad glavom, hvala prijateljici koja me primila. Nakon današnjih udaraca gdje sam krvava s poda jedva izašla iz stana, pozvala policiju, otišla kod prijateljice u kozmetički salon gdje je došla hitna zbog obilnog krvarenja. Rekla sam dosta. Uvijek sam osuđivala žrtve zašto trpe nasilnike, dok sama nisam na svojoj koži osjetila." U nastavku Instagram storyja napisala je kako se napad dogodio i 11. veljače kada je bila u Vukovaru ali tada nije htjela izlaziti u javnost s tom pričom. Tada je također završila na hitnoj i policija je upoznata s cijelim događajem.
Do nedavno je Ava na društvenim mrežama objavljivala fotografije s partnerom Lazarom Ivanom. Tako je nakon šest mjeseci veze objavila fotografiju na kojoj poziraju zajedno, a ona drži buket cvijeća u ruci. "Šest mjeseci veze, tko bi rekao da je prošlo pola godine. Lazare Ivane, hvala ti što mi uljepšavaš život", napisala je Ava tada.
