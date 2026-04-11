Muškarac mačetom napao ljude. Policija ga usmrtila

Muškarac u New Yorku mačetom je napao troje ljudi, piše New York Post. Napad se dogodio u podzemnoj željeznici, a ozlijeđeni su 85-godišnjak, 70-godišnjakinja i 65-godišnjak. Policija je usmrtila napadača. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu, a nalaze se u stabilnom stanju. U napadu su ozlijeđena i dva policajca, koja su također stabilno.