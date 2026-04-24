Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VERBALNI OBRAČUN

Hajdaš Dončić zbog Sopte napao Plenkovića: 'On više nije državnik, on je balkanski Trump'

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
24.04.2026.
u 17:30

"U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral", kazao je Dončić.

Nakon što je Vlada na jučerašnjoj zatvorenoj sjednici imenovala nekadašnjeg šefa Jadrolinije Davida Soptu na poziciju novog trećeg člana Uprave ACI-ja, na imenovanje je reagirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Kako iz te stranke podsjećaju, unatoč izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je utvrdilo Soptinu krivnju za pogibiju triju mornara na trajektu Lastovo - jednu od najvećih pomorskih nesreća u hrvatskoj povijesti - sud nikada nije digao optužnicu protiv njega, nego protiv mornara protiv kojih se vodi postupak.

"U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral. Plenković je ovime pljunuo u lice sindikatima, struci i vlastitom Ministarstvu pomorstva, državnoj instituciji koja je Soptu jasno označila odgovornom osobom za tragediju. Pljunuo je na sve pomorce koji i danas riskiraju živote na lošim brodovima, i što je najgore, narugao se obiteljima stradalih ljudi.

Od sada ga više ne zovem premijerom. Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Loša, provincijska kopija nečega što je već samo po sebi loše. Kao i Trump, Plenković laže, ucjenjuje, legalizira kriminal, a ono što je najgore, gazi preko ljudi, živih i mrtvih. Trump se hvalio da može nekoga upucati na ulici i proći bez posljedica. Balkanski Trump nam upravo dokazuje istu stvar. On nam poručuje da može zataškati tragediju, može gaziti preko mrtvih i može nagraditi krivca. Za Andreja Plenkovića kao balkanskog Trumpa, život običnog čovjeka ne vrijedi ništa", kaže Hajdaš Dončić.

Ključne riječi
David Sopta Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 5

Pogledaj Sve
NA
NANO
18:11 24.04.2026.

Milanovićev ućenik, sve što nije dobro za RH sve to podržavaju ovi Milanovićevi đaci. Koji komentar o Plenkoviću od Pajdaša, šta je Nikola Tesla bio za struju to je Plenković za takve u politici.

VA
VanjaPlank
18:06 24.04.2026.

Bivši Hdz_ovac. Neprežaljena ljubav najviše boli

CA
cavecanem
17:50 24.04.2026.

Opet ste Kajtazijevu fotografiju stavili

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!