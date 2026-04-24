Hajdaš Dončić zbog Sopte napao Plenkovića: 'On više nije državnik, on je balkanski Trump'

Nakon što je Vlada na jučerašnjoj zatvorenoj sjednici imenovala nekadašnjeg šefa Jadrolinije Davida Soptu na poziciju novog trećeg člana Uprave ACI-ja, na imenovanje je reagirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Kako iz te stranke podsjećaju, unatoč izvješću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je utvrdilo Soptinu krivnju za pogibiju triju mornara na trajektu Lastovo - jednu od najvećih pomorskih nesreća u hrvatskoj povijesti - sud nikada nije digao optužnicu protiv njega, nego protiv mornara protiv kojih se vodi postupak.

"U svijetu Andreja Plenkovića partija košarke vrijedi više od ljudskog života. Zbrinjavanje Davida Sopte u Upravu ACI-ja je apsolutno dno dna HDZ-ove politike i kriminalni nemoral. Plenković je ovime pljunuo u lice sindikatima, struci i vlastitom Ministarstvu pomorstva, državnoj instituciji koja je Soptu jasno označila odgovornom osobom za tragediju. Pljunuo je na sve pomorce koji i danas riskiraju živote na lošim brodovima, i što je najgore, narugao se obiteljima stradalih ljudi.

Od sada ga više ne zovem premijerom. Andrej Plenković nije nikakav državnik, on je balkanski Trump. Loša, provincijska kopija nečega što je već samo po sebi loše. Kao i Trump, Plenković laže, ucjenjuje, legalizira kriminal, a ono što je najgore, gazi preko ljudi, živih i mrtvih. Trump se hvalio da može nekoga upucati na ulici i proći bez posljedica. Balkanski Trump nam upravo dokazuje istu stvar. On nam poručuje da može zataškati tragediju, može gaziti preko mrtvih i može nagraditi krivca. Za Andreja Plenkovića kao balkanskog Trumpa, život običnog čovjeka ne vrijedi ništa", kaže Hajdaš Dončić.