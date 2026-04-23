ZATVORENI DIO SJEDNICE

Vlada postavlja Davida Soptu u upravu ACI-ja

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručuje da se ne osjeća krivim za nesreću na trajektu Lastovo (arhiva)
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Iva Boban Valečić
23.04.2026.
u 17:46

Po smjeni u Jadroliniji, Sopta se bacio u privatni biznis, osnovao je konzultantsku tvrtku, da bi ga Vlada sada ponovo vratila u javni sektor.

Dok se čeka primjena novog zakona koji bi, u skladu s pravilima OECD-a, trebao osigurati depolitizaciju uprava tvrtki u državnom vlasništvu, Vlada nastavlja s imenovanjima "na određeno vrijeme", do maksimalno šest mjeseci, odnosno do provođenja javnog natječaja. Takva praksa traje već godinama, no ipak je iznenadila odluka kojom je u Upravu ACI-ja imenovan David Sopta, bivši predsjednik Uprave Jadrolinije, smijenjen nakon tragedije na brodu "Lastovo" u kojoj su poginula trojica pomoraca.

Soptinoj smjeni prethodila je, podsjećamo, istraga Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u čijem je izvješću konstatirano kako u Jadroliniji nije u potpunosti uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću, što je potvrdio i niz kasnijih incidenata, od kvarova na iskrcajnim rampama i prodora mora u tankove do kašnjenja i kvarova brodova u jeku turističke sezone.

U svom izvješću, resorno je ministarstvo predložilo i pokretanje prekršajnog postupka protiv Sopte, a ministar Oleg Butković zatražio njegovu smjenu. Nakon tragedije na "Lastovu", sindikat pomoraca protiv Sopte je podigao i kaznenu prijavu, koju je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo. Po smjeni u Jadroliniji, Sopta se bacio u privatni biznis, osnovao je konzultantsku tvrtku, da bi ga Vlada sada ponovo vratila u javni sektor.
David Sopta Sjednica Vlade Vlada

Komentara 1

NE
NenadNikolicCroatia
17:50 23.04.2026.

Da li je za Soptinog mandata u Jadroliniji kupljeno nekoliko starih grčkih brodova koji su bili u lošem stanju i odmah su im otkazali pogoni pa su ostali plutati na pučini? Koja korist od ovakvog stručnjaka? Kako se može Plenkovićć okruživati takvim tipom ljudi? Zašto to Plenković radi?

Komunisti su ovom odlukom sami sebi skrojili izbornu klopku: Strateški manevar pokazao se kao katastrofalna greška

Na današnji dan, 23. travnja 1990. godine, tada Socijalistička Republika Hrvatska izašla je na prve višestranačke izbore. Plebiscitarno izjašnjavanje naroda koji je svoj glas dao za demokraciju i suverenost bio je događaj koji je stavio točku na “i” 45 godina duge komunističke vladavine i jednopartijskog sustava, čime je 'postavljeno platno' za novu političku sliku Hrvatske.

