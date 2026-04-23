Vlada postavlja Davida Soptu u upravu ACI-ja

Dok se čeka primjena novog zakona koji bi, u skladu s pravilima OECD-a, trebao osigurati depolitizaciju uprava tvrtki u državnom vlasništvu, Vlada nastavlja s imenovanjima "na određeno vrijeme", do maksimalno šest mjeseci, odnosno do provođenja javnog natječaja. Takva praksa traje već godinama, no ipak je iznenadila odluka kojom je u Upravu ACI-ja imenovan David Sopta, bivši predsjednik Uprave Jadrolinije, smijenjen nakon tragedije na brodu "Lastovo" u kojoj su poginula trojica pomoraca.

Soptinoj smjeni prethodila je, podsjećamo, istraga Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u čijem je izvješću konstatirano kako u Jadroliniji nije u potpunosti uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću, što je potvrdio i niz kasnijih incidenata, od kvarova na iskrcajnim rampama i prodora mora u tankove do kašnjenja i kvarova brodova u jeku turističke sezone.

U svom izvješću, resorno je ministarstvo predložilo i pokretanje prekršajnog postupka protiv Sopte, a ministar Oleg Butković zatražio njegovu smjenu. Nakon tragedije na "Lastovu", sindikat pomoraca protiv Sopte je podigao i kaznenu prijavu, koju je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo. Po smjeni u Jadroliniji, Sopta se bacio u privatni biznis, osnovao je konzultantsku tvrtku, da bi ga Vlada sada ponovo vratila u javni sektor.