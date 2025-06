Hajdaš Dončić: U Rijeci nam se dogodio zamor materijala. Ide pomlađivanje stranke, a ja sam odgovoran za parlamentarne izbore

Predsjedništvo SDP-a na sjednici u četvrtak, prvoj nakon lokalnih izbora, odlučilo je raspustiti vodstva četiri najveća grada – Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka. Odluku o raspuštanju predložio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, svjestan da nešto mora učiniti nakon debakla na izborima, prije svega gubitka Rijeke nakon 35 godina, ali i loših rezultata u Splitu i Osijeku. U Zagrebu stranka je na vlasti, ali vodstvo raspušta jer je bilo potpuno nefunkcionalno. Predsjednik SDP-a u intervjuu objašnjava zašto se odlučio na drastične korake, zašto zaziva smjenu generacija u SDP-u, vidi li i vlastitu odgovornost za loš rezultat, ali i na čemu temelji optimizam kada govori da će biti premijer u dva mandata.

Tvrdite da ste ispunili sve ciljeve na ovim lokalnim izborima. Tješite li vi to sami sebe?

- Ciljeve koje smo odredili smo ispunili. Naravno da težimo višem, ali dobili smo sveukupno veći broj glasova u odnosu na 2021. godinu, imamo većinu i odličan rezultat u Zagrebu, a značajno smo povećali i broj vijećničkih mandata u županijskim skupštinama, gradskim i općinskim vijećima. Time smo zadovoljni. Dobili smo i jednu županiju više – Koprivničko-križevačku. Žao mi je što nismo pobijedili i u Istarskoj županiji, u kojoj je bilo tijesno, kao i u Varaždinskoj, u kojoj nam je presudilo jedno romsko naselje. U prvom krugu u tom mjestu svi su glasali za našeg kandidata, za župana Brunu Istera, a u drugom za njegova protukandidata, HDZ-ova Anđelka Stričaka, jer su za to dobili direktnu naredbu od svog općinskog načelnika. Takva praksa je, nažalost, prisutna, ljudi glasaju kako im kaže općinski načelnik.

Cilj je bio i zadržati ono što imate, ali to niste uspjeli.

- Žao mi je što smo izgubili Rijeku i Sisak, ali drago mi je da smo, s druge strane, dobili Pulu, Delnice, Fužine, Orahovicu... Gubitak boli. To je kao da nam je jedan od naših najboljih igrača dobio crveni karton i bez njega moramo igrati utakmicu. Ono što nas tješi i na što smo ponosni jest to što je Rijeka zahvaljujući SDP-u uvijek bila sinonim za progresivan i moderan grad. Gradili smo to 30 godina i neće se to promijeniti preko noći. SDP je druga po snazi stranka u Gradskom vijeću i mi se trebamo ponovno dokazati građanima. Slično je u Sisku. To je sada naš imperativ u sljedeće četiri godine u svim sredinama u kojima nismo ostvarili zadovoljavajući rezultat.

Dobro, kako ćete to točno promijeniti?

- Prije svega, otvorenošću stranke. Oni koji su dosad bili istaknuti, sada moraju promijeniti uloge i postati, da tako kažem, “headhunteri”, oni koji će privlačiti neka druga lica, nova lica u SDP. Osim rada na terenu, krećemo u pomlađivanje stranke. To smo sada pokazali i izborom Mateja Mišića za šefa Skupštine Grada Zagreba.

Dakle, SDP čeka smjena generacija?

- Apsolutno.

Ako to prevedemo u imena, to znači da, primjerice, Ranko Ostojić, Mihael Zmajlović, Tonči Restović, Vojko Obersnel... više ne mogu biti stranački kandidati za funkcije?

- Mogu, ali ponavljam, vrijeme je za pomlađivanje organizacije.

SDP-a više nema u velikim gradovima. U Rijeci imate samo tri vijećnika, a u Splitu samo dva. Nema vas u Osijeku, a u Zagrebu ste manji partner Možemo. Jeste li svjesni tog problema?

- Općenito smo u Slavoniji, ali i u Dalmaciji povećali broj vijećnika. U Osječko-baranjskoj županiji smo sad druga lista. Naravno da sam svjestan da trebamo i možemo više, zato i poduzimam određene korake. A ti koraci, kao što sam rekao, idu prvo u pravcu pomlađivanja ekipe i privlačenju nekih ljudi koji se ranije nisu željeli aktivno uključiti u politiku. Od povjerenika zato očekujem vrlo veliki obol, utjecaj i vrlo veliku širinu. Predsjedništvo je izglasalo da će povjerenici biti Saša Đujić za Zagreb, Mišel Jakšić za Split, Marko Krička za Rijeku i Ranko Ostojić za Osijek.

Tko je kriv za Rijeku?

- Ovo su bili lokalni izbori i za njih su odgovorni predsjednici gradskih i županijskih organizacija. Oni su i birali kandidate za gradonačelnike, načelnike i župane. Jedino gdje sam se ja upleo u izborni proces bilo je u Zagrebu, i to zato što Gradski odbor nije mogao uspostaviti kvorum. Tu moja priča staje. Rezultate lokalnih izbora smo raspravili i Predsjedništvo je donijelo odluke.

Mislite li da biste Rijeku izgubili i da niste napravili to što ste napravili, odnosno da ste išli s Markom Filipovićem kao kandidatom, a ne sa Sandrom Krpan?

- Vrlo vjerojatno da, jer nam se u Rijeci dogodio zamor materijala.

Je li vam bila čudna, logična zamjena Filipovića njegovom zamjenicom u gradu?

- Poštovali smo odluku gradske organizacije.

Vidite li tu onda i vlastitu odgovornost?

- Oni koji su kandidate izglasali snose tu odgovornost. Ja snosim odgovornost za parlamentarne izbore.

Niste uspjeli spasiti ni Ivicu Puljka u Splitu, da Split ne padne u ruke HDZ-a?

- Ja sam u drugom krugu pozvao glasače da ne glasaju za HDZ. Dakle, rekao sam im da glasaju za Ivicu Puljka, iako je on vodio pogrešnu kampanju i u prvom i u drugom krugu izbora na štetu SDP-a. On je u konačnici i kriv zašto je Split u rukama HDZ-a.

Je li Puljak splitskom SDP-u veći neprijatelj od HDZ-a?

- Naš prirodni politički suparnik je HDZ. I ponavljam, ja sam pozvao svoje birače da glasaju kontra HDZ-a u Splitu. Puljak si je sam stvorio nepotrebne probleme. On se u prvom krugu, umjesto na Željka Keruma i Tomislava Šutu, odlučio fokusirati na kandidata SDP-a. I tu je pogriješio.

Očekujete li otpore svojoj ideji pomlađivanja i osvježavanja organizacija, pogotovo u četiri najveća grada?

- To je prvi korak u dizanju organizacije. Detektirat ću 25 velikih gradova u kojima smo imali slabe rezultate i idemo razgovarati što treba mijenjati. A treba mijenjati pasivnost u proaktivni pristup kojeg u mnogim sredinama nije bilo. Kandidati za funkcije u mnogim sredinama izabrani su tek mjesec ili dva prije lokalnih izbora, a to je prekratak period za pobjedu. Meni je dugoročni cilj uspostavljanje jakih organizacija na terenu.

Jesu li ovi izbori pokazali da SDP bez širokih saveza nema šanse protiv HDZ-a?

- Osobno sam testirao savez s Možemo upravo na ovim izborima i pokazalo se da, s obzirom na rezultate, možemo stvoriti čvrsto savezništvo za iduće parlamentarne izbore.

Nije li savez s Možemo pokazao da to funkcionira samo u Zagrebu, s obzirom na to da ste zajedno išli u nizu drugih sredina pa je rezultat izostao, a tamo gdje vam je Možemo možda mogao pomoći, poput Rijeke ili Istre, gdje su vaše kandidate podržali tek u drugom krugu, išli ste odvojeno?

- Parlamentarni izbori nisu lokalni izbori, ali su nam itekako poslužili kao test suradnje na razini cijele države. Brojke su bolje za SDP nego prije četiri godine. Bitno je da se ljudi međusobno “omirišu”, vide da mogu surađivati zajedno i na nacionalnim izborima.

Da možete vratiti vrijeme, biste li nešto mijenjali, išli možda zajedno s Puljkom u Splitu i Splitskoj županiji?

- Ne mogu odgovoriti na hipotetsko pitanje. Što je bilo, bilo je, gledam u budućnost, kako stvarati temelje za bolje društvo.

Je li vam savez s Možemo, u jednu ruku, i dvosjekli mač?

- Zašto? Ja s Tomislavom Tomaševićem imam odličan odnos i imat ćemo ga i dalje. Vjerujem da ćemo biti politički partneri na idućim parlamentarnim izborima.

Vjerujete ili ste to već dogovorili?

- Imamo odličan odnos i povjerenje, zbog toga smo i ušli u suradnju.

Kako istaknuti SDP u Zagrebu pored jakog Možemo, koji ima i svog gradonačelnika?

- Pomlađivanjem, novim ljudima. Imamo predsjednika Skupštine, što je važna pozicija. Siguran sam da ćemo se istaknuti, da će ljudi prepoznati i naša djela i naš program.

Je li vam Joško Klisović zamjerio što ste ga na čelu Skupštine zamijenili Matejem Mišićem?

- Joško je i dalje član Skupštine. Imamo osam zastupnika u Skupštini i to je složna ekipa u kojoj će jedni drugima pomagati.

Tomašević tvrdi da mu je ovo zadnji gradonačelnički mandat. Neki ga već promoviraju u budućeg premijera. Kako gledate na to?

- Zajedno smo se smijali i komentirali kako volimo neimenovane izvore i velike političke analitičare.

Ne vidite Tomaševića kao prijetnju?

- Tomašević mi je partner i politički prijatelj.

Za sada u SDP-u nema otvorenih poziva za vašu ostavku?

- Nema.

Jesu li vam prijetnja gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i Koprivnice Mišel Jakšić?

- Mišel Jakšić moj je blizak suradnik, jednako kao i Bosilj, i to su ljudi koji će imati važnu ulogu za SDP na parlamentarnim izborima i u osvajanju vlasti.

Dakle, samo se šalio kada je zagovarao Jakšića za predsjednika?

- Tako je, to je Bosilj. Morate ga poznavati.

Je li promjena vodstva u smjeru u kojem želite ići uopće moguća uz model jedan član – jedan glas s obzirom na to da aktualna vodstva kontroliraju dobar dio članstva u organizacijama?

- Mislim da je većina ljudi svjesna da se SDP mora početi drastično mijenjati iznutra i da neki obrazac ponašanja koji se stvorio više neće vrijediti. Sigurno više, primjerice, neće vrijediti nepisano pravilo da je predsjednik županijske organizacije automatski kandidat i za Sabor. Ne mora biti.

Jako puno članova vašeg vodstva traži ukidanje modela jedan član – jedan glas. Hoćete li im udovoljiti?

- Nakon provedenih unutarstranačkih izbora provest ćemo u stranci raspravu o Statutu, pa i o tome. To će biti na stolu na jesen. Prihvatit ću volju većine. O zip modelu neće biti rasprave. To mora ostati jer SDP je stranka koja se bori za ravnopravnost žena u društvu. Mi smo jedina stranka koja je imala pet kandidatkinja za županice, a u nekim sredinama veći broj kandidata za gradonačelnike i načelnike bile su žene. Ponosni smo na svoje zastupnice u EU i nacionalnom parlamentu, gradonačelnice, načelnice i kolegice u stranci.

Koliko su vam žene u stranci zamjerile izjavu da ćete biti premijer u dva mandata, a da onda može doći i neka žena?

- Znam da nisam ništa loše rekao ni mislio pa se nemam potrebe opravdavati. U kampanji se stvari često izvlače iz konteksta i pravi se nepotrebna priča.

Zašto ste toliko uvjereni da ćete biti premijer dva mandata?

- HDZ danas ima onu najgoru osobinu Saveza komunista, što su ljudi najviše prezirali, a to je da u društvu ne možete postati ništa ako niste njihov član. Nema napredovanja u javnim poduzećima, bolnicama, nigdje, ako niste član HDZ-a. Pogledajte, primjerice, protukandidata našem Ivici Lukanoviću za Primorsko-goranskog župana Alena Ružića. Čovjek uopće nije bio član HDZ-a prije nekoliko godina, a postao je član HDZ-a kako bi postao ravnatelj riječke bolnice. Primjer vam je i novi gradonačelnik Siska, koji se hvali da se učlanio u HDZ da bi si mogao udvostručiti plaću.

Nije li tako bilo i u Rijeci, u kojoj je članska iskaznica SDP-a otvarala sva vrata?

- Ne. Ja ću se boriti za to da članska iskaznica HDZ-a ili bilo koje druge stranke ne bude više faktor. Borit ću se za jednakost i pravednost, jednake šanse svima.

Jeste li vi ove izbore izgubili zato što vam Zoran Milanović nije pomagao?

- Zoran Milanović je na političkom odlasku.

Pa tek je osvojio novi predsjednički mandat?

- Za pet godina neće biti u politici. Zašto bi nekome pomagao. Budi sposobniji, pobijedi sam. Ali za to treba četiri godine raditi.

Čak i u HDZ-u govore kako su iznenađeni što Milanović nije nimalo pomogao SDP-u. Kako na to gledate?

- Ne znam. Pitajte to HDZ i Milanovića.

Je li vam Milanović možda i odmogao svojim ponašanjem, pa i tom čudnom pričom na početku mandata da je na političkom odlasku?

- Nije. Trebamo se uvijek uzdati u sebe i u svoje sposobnosti, a ne očekivati da će nam netko drugi donijeti pobjedu.

Kako gledate na novi, topliji odnos premijera i predsjednika?

- I jednom i drugom ovo je zadnji mandat pa se mogu i slagati. Poznaju se dulje nego on i ja.

Biste li se vi mogli slagati s Plenkovićem i ići zajedno, možda, u veliku koaliciju?

- Ne, ne dolazi u obzir. SDP s HDZ-om neće koalirati.

Je li Plenković danas jači nego ikada?

- Isti je kao što je bio i prije lokalnih izbora. Bahat, samodostatan i prepotentan. Bit će sad još i gori. Lokalni će se izbori zaboraviti za mjesec dana, a mi ćemo se svi vratiti na teme koje muče Hrvatsku i njezine građane, a to su, prije svega, inflacija i životni standard. A u tim smo pitanjima mi jači sedamnaest puta od HDZ-a.

Inflacija opet raste. Što biste vi napravili?

- SDP je ponudio prije nekoliko mjeseci mjere za suzbijanje inflacije. One se sastoje od više koraka počevši od jačanja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, uvođenja poreza na ekstraprofit trgovačkim lancima i bankama kojima se Vlada Andreja Plenkovića ne želi zamjerati. Paralelno treba jačati domaću poljoprivrednu proizvodnju, napraviti relokaciju europskih sredstava u proizvodnju, a ne u tzv. katedrale u pustinji... Rješenja ima, ako želite rješenje. A ja odgovorno tvrdim da HDZ-u odgovara inflacija jer ona puni državni proračun, a onda se ima i novca za potkupljivanje određenih društvenih skupina.

Jesu li i plaće koje su rasle svima u javnom, a najmanje u privatnom sektoru nahranile tu inflaciju?

- Meni su kao doktoru ekonomske znanosti te stvari jasne. Naravno da su u određenom dijelu veće plaće pregrijale i ekonomiju. Tu je država trebala intervenirati. Ali Hrvatska ima jedan model razvoja koji je kompletno pogrešan i koji se oslanja na građevinu, osobnu potrošnju i na fondove EU. Zašto bi Plenković mijenjao taj model koji mu odgovara, s kojim pobjeđuje i s kojim je većina ljudi u principu naučila živjeti. Srednjoročno i na dugi rok, on je za Hrvatsku katastrofa i za dvije ili tri godine obit će nam se o glavu. Plenković nije reformski premijer. On samo radi sitne kozmetičke ustupke. SDP nudi novi hrvatski model razvoja.

Kada je zadnji put SDP bio na vlasti, i nije bilo nekih velikih reformi.

- U mom mandatu najvažnija će reforma biti borba za životni standard. Mijenjat ćemo i energetsku politiku u smislu samodostatnosti hrvatske proizvodnje. Zašto građani ne bi imali punu potporu države da si jednog dana sami rješavaju račune za struju. Treba nam i teritorijalna reforma u obliku manjeg broja lokalnih jedinica. Treba smanjiti broj općina i gradova, vjerojatno i županija. O tome treba pokrenuti stručnu raspravu.

Koji je vaš stav o najavljenom štrajku u srednjim školama, podupirete li profesore u borbi za njihova prava zadnji tjedan škole?

- Ja razumijem da je profesorima učinjena određena nepravda koju treba ispraviti. U tome imaju našu potporu i žao mi je što moraju štrajkati baš sada na kraju školske godine.

Zbog jednog poništenog listića u Zadru žalili ste se Ustavnom sudu, oni kažu listić nije važeći. Što dalje?

T- aj je listić trebao biti valjan jer on jest valjan. Jasno je vidljiva namjera kome je glasač dao glas i to se mora poštivati. Ovo je pogrešna odluka Ustavnog suda.

Blokirat ćete zbog toga izbor tri ustavna suca kojima mandat istječe u listopadu?

- Nećemo ga blokirati. Predložit ćemo da jednog ustavnog suca izabere oporba, jednog vladajući, a da se treći bira konsenzusom. Blokade neće biti jer Ustavni sud može funkcionirati i bez ta tri suca.

Je li slučaj kršenja izbornog prava iz Zadra tema o kojoj ima što reći i predsjednik države, koji trenutačno šuti?

- Predsjednik bi se trebao o tome očitovati.

Kako gledate na poziv vijećnika iz Zadra Richarda da svi oporbeni vijećnici daju ostavku zbog odluke Ustavnog suda?

- Razgovarat ćemo o tome i vidjeti ima li to smisla. Ono što ja vidim u ovom slučaju je grubo kršenje Ustava RH i slobode izbora.

Je li na ovim lokalnim izborima bilo znatno više nepravilnosti nego ranijih godina?

- Bilo je jako puno krađe, i to u malim sredinama. Nekoliko je faktora za to. Jedan je i taj da su promatrači ljudi koji nisu kvalitetno educirani za taj posao. Tražimo prebrojavanje i u Varaždinskoj županiji.

Mislite li da imate tri godine mira bez izbora ili su neki prijevremeni izbori ipak mogući?

- Mi nećemo mirovati i borit ćemo se za bolji život u Hrvatskoj. Prijevremeni izbori samo su jedan alat, ali SDP je već objavio nekoliko kvalitetnih stajališta i mi ćemo nastaviti predlagati mjere i rješenja za bolju Hrvatsku. Borit ćemo se s razine Sabora i pozitivnim primjerima. Evo, SDP-ovi gradovi su primjer drugima i redovito osvajaju nagrade za najbolje gradove po kvaliteti života.

Je li slab Domovinski pokret najpoželjniji partner za HDZ?

- Apsolutno. Domovinski pokret “na Temuu ili na Sheinu”, najjeftiniji koalicijski partner koji postoji i kojeg možeš zamisliti, sve može za euro ili dva.

