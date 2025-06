Velika čistka u SDP-u: Hajdaš Dončić raspustio vodstva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku

Nakon lošeg izbornog rezultata vodstvo SDP -a donijelo je nekoliko teških odluka. Na sjednici koja je u tijeku, kako se neslužbeno čuje, raspustili su stranačka tijela u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku. To znači da nema izbacivanja članova iz članstva u spomenutim organizacijama već da je vodstvo stranke "razvlastilo" samo one koji su te organizacije do sada vodili. Drugim riječima, od danas SDP Rijeka više ne vodi Sandra Krpan koja je bila v.d. nakon što su iz stranke izbacili Marka Filipovića, zagrebački SDP više ne vodi Branko Kolarić, splitski Davor Matijević, a osječki Vjeran Marijašević. Sve četiri organizacije dobiti će svog povjerenika koji će ih voditi do novih unutarstranačkih izbora koji se u SDP-u moraju, prema Statutu, održati u roku od šest mjeseci od lokalnih izbora. Povjerenik za Zagreb biti će Saša Đujić, za Split Mišel Jakšić, za Osijek Ranko Ostojić, a za Rijeku glavni tajnik stranke Marko Krička.

Prijedlog o raspuštanju tijela stranke došao je od samog predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Na raspuštanja se u Splitu, Osijeku i Rijeci koju su nakon 35 godina vlasti izgubili odlučio zbog loših izbornih rezultata dok se vodstvo u Zagrebu raspušta jer je bilo potpuno nefunkcionalno, odnosno gradski odbor nije bio u stanju imati ni kvorum kada su se bitne odluke morale donositi. Uostalom, zbog toga je upravo Hajdaš Dončić u Zagrebu i preuzeo odgovornost za odluku da stranka u glavnom gradu uđe u savez sa Možemo i da se odrekne na taj način svog kandidata za gradonačelnika koji je do te odluke bio Branko Kolarić, inače predsjednik zagrebačkog SDP-a.

Podsjetimo, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić donio je odluku tko će mijenjati u Saboru novog župana Ivicu Lukanovića. Umjesto Vojka Obersnela s kojim je, kako se neslužbeno čuje bivši šef SDP-a Peđa Grbin ima dogovor da bude zamjena Lukanoviću u Sabor će ipak ući mladi gradonačelnik Kastva Matej Mostarac što je u skladu s namjerom Hajdaš Dončića da stranku pomladi, odnosno da na čelne funkcije dođu ljudi s novom energijom. Odluka nije iznenađenje obzirom da se Obersnela smatra i jednim od krivaca što je stranka odlučila u utrku za gradonačelnicu Rijeke poslati Sandru Krpan i tako se odreći svog aktualnog gradonačelnika Marka Filipovića. Ideja je završila s debaklom, Krpan nije ušla niti u drugi krug za razliku od Filipovića koji se mimo stranke svejedno kandidirao za gradonačelnika, a zbog čega je i napustio stranku.

Umjesto novog SDP-ovog koprivničko-križevačkog župana Tomislava Golubića koji je bio saborski zastupnik i to više ne može biti zbog nespojivih dužnosti u parlament ulazi Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca. U Sabor će ući i dosadašnji primorsko-goranski župani to umjestokoji je u Saboru i mijenjao Komadinu čiji je to bio izvorni mandat.