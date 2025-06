Zbog gubitka Rijeke u Sabor neće ući Vojko Obersnel

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić donio je odluku tko će mijenjati u Saboru novog župana Ivicu Lukanovića. Umjesto Vojka Obersnela s kojim je, kako se neslužbeno čuje bivši šef SDP-a Peđa Grbin ima dogovor da bude zamjena Lukanoviću u Sabor će ipak ući mladi gradonačelnik Kastva Matej Mostarac što je u skladu s namjerom Hajdaš Dončića da stranku pomladi, odnosno da na čelne funkcije dođu ljudi s novom energijom. Odluka nije iznenađenje obzirom da se Obersnela smatra i jednim od krivaca što je stranka odlučila u utrku za gradonačelnicu Rijeke poslati Sandru Krpan i tako se odreći svog aktualnog gradonačelnika Marka Filipovića.

Ideja je završila s debaklom, Krpan nije ušla niti u drugi krug za razliku od Filipovića koji se mimo stranke svejedno kandidirao za gradonačelnika, a zbog čega je i napustio stranku. Umjesto novog SDP-ovog koprivničko-križevačkog župana Tomislava Golubića koji je bio saborski zastupnik i to više ne može biti zbog nespojivih dužnosti u parlament ulazi Denis Kralj, gradonačelnik Vrbovca. U Sabor će ući i dosadašnji primorsko-goranski župan Zlatko Komadina i to umjesto Željka Jovanovića koji je u Saboru i mijenjao Komadinu čiji je to bio izvorni mandat.