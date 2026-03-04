Naši Portali
VEČERNJI TV

UŽIVO Haidar Diab: Ovaj rat će trajati. Iranci svaku prijetnju ostvaruju

screenshot/Facebook
Autor
Ivica Beti
04.03.2026.
u 10:52

CIA naoružava kurde, Francuzi šalju razarač! O tome govore T. Krasnec i H. Haidar Diab

Hassan Haidar Diab Tomislav Krasnec, novinari Večernjeg lista, gosti su danas u studiju Večernji TV-a u specijalnoj emisiji o napadima na Iran. Voditeljica je urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija

- Donald Trump živi u paralelnom svijetu, kaže da su uništili sve, od mornarice do raketa, a na pitanje znači to da je Hormuški tjesnac onda siguran, rekao je da nije. Kako? Otkud Iranci lansiraju rakete na Izrael i okolne zemlje? Trump i Netanyahu vjerovali su da će se Iranci odmah predati čim je ajatolah likvidiran. No, ovaj rat će trajati. Iranci svaku prijetnju ostvaruju – rekao je Večernjakov novinar Hassan Haidar Diab u emisiji Večernjeg TV-a.

Komentirajući vijesti da Amerikanci preko CIA-e nastoje uključiti Kurde u rat, rekao je da su u povijesti Kurdi uvijek bili iskorišteni i na kraju odbačeni. Pitanje je hoće i li Turska to dopustiti. Istaknuo je da bi bilo dobro da se EU ne uključuje u rat. - Ovaj rat će izazvati i ekonomski kolaps u svijetu, Iranci će se boriti do zadnje kapi krvi i posljednjeg metka – rekao je Diab.

Večernjakov komentator i novinar Tomislav Krasnec rekao je da Trump ne osjeća sram u objašnjavanju sebe kao mirotvorca, govorio je na skupovima da je jedini jamac da neće doći do Trećeg svjetskog rata. Nastojat će u dogovoru s proizvođačima vojne opreme ubrzati proizvodnju svih vrsta naoružanja. - Ne vidim da je spreman na deeskalaciju i izlaz iz ovoga – kazao je.

Govoreći o uvlačenju Kurda u rat, naglasio je da su Kurdi podnijeli veliku žrtvu u raznim ratovima, posljednjem u Siriji, nakon kojih su ostavljeni na cjedilu. Invazija na Irak, velika pogreška bivšeg predsjednika Georga Busha, donijela im je autonomnu regiju na sjeveru Iraka, i to je vjerojatno jedini benefit koji su Kurdi dobili.
Tomislav Krasnec Hassan Haidar Diab Iran Večernji TV

