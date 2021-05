Rezultati sa svih 606 biračkih mjesta u Zagrebu obrađeni za sat i pol

Danas oko 19.20 - stvorila se kolona automobila ispred glavnog ulaza u Zagrebački Velesajam, a potom i podulji red ispred ulaza u paviljon broj 5. U autima i u rukama - vreće s glasački listićima. No, unatoč velikom broju automobila i ljudi sve je išlo vrlo brzo, protočno i glatko, bez zastoja.

Naime, odmah nakon zatvaranja birališta u 19 sati predstavnici sa svih 606 biračkih mjesta u Gradu Zagrebu uputili su se prema Velesajmu i paviljonu 5 gdje su se, za ove lokalne izbore, listići s glasovima birača po prvi put donosili, unosili u sustav, prebrojavali i verificirali na jednom mjestu. I u prostoru od 6.800 metara kvadratnih, ukupno 120 ljudi na 40 unosnih mjesta (za kojima je 40 djelatnika Gradske uprave preuzimalo materijale) i 40 mjesta za verifikaciju (gdje je 80 djelatnika APISIT-a unosilo i verificiralo rezultate), preuzelo je, unijelo i verificiralo podatke o glasačkim listićima iz svih 606 gradskih biračkim mjesta. I to u sat i pol. Jer u 20.45 sve je bilo gotovo.

60 tona izbornog materijala

– Zaštitari predstavnike biračkih odbora dovode do unosnog mjesta gdje jedan djelatnik unosi izborne rezultate iz zapisnika, a drugi ih djelatnik verificira, odnosno provjerava je li sve u redu. Tu je i naš djelatnik stručnog tima izbornog povjerenstva koji pregledava ima li birački odbor sve potrebno: potvrdu o preuzimanju listića, zapisnik odbora, izvod iz popisa birača, evidencije o izlaznosti, prisutnosti i ostalo. To se sve provjerava dok se unose rezultati zapisnika. I ako je sve u redu predstavnici biračkih odbora dobivaju potvrde o predaji glasačkih listića te naši djelatnici vreće s glasačkim listićima odnose na za to pripremljeno i osigurano mjesto jer glasačke listiće moramo čuvati u slučaju prigovora – opisala nam je proces današnjeg rada djelatnica stručnog tima izbornog povjerenstva Grada Zagreba Martina Janković, naglasivši da jedino grad Zagreb u cijeloj Hrvatskoj ima unos izbornih rezultata sa svih 606 biračkih mjesta - na jednom mjestu.

A kako je sve proteklo tako dobro posebno se zahvalila direktoru Velesajma Mladenu Staroveškom, stručnoj službi Gradske skupštine i tehničkom timu, unutrašnjoj službi zaštite i prometnom redarstvu. Provevši nas između stolova oko kojih se, kao u košnici, odvijao glavni posao dovela nas je i do dva fotokopirna aparata gdje su dvojica djelatnika gradske uprave, Roman Herceg i Jan Kovačić, fotokopirali svih 606 zapisnika o radu biračkih odbora kako bi njihovi članovi mogli biti plaćeni za svoj dio obavljena posla. Produžili smo i do prostorije u kojoj je 11-člani ženski tim za pakiranje izbornog materijala, predvođen voditeljicom Željkom Brnadom, odvajao zapisnike, izvatke iz popisa birača, evidencije o prisustvu članova biračkih odbora i izlaska na teren...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Mi smo u dva kruga ovih lokalnih izbora spakirale sav izborni materijal za Grad Zagreb, točnije oko 60 tona materijala za oba izborna kruga: sve zapisnike, glasačke listiće, olovke, gumice, oglase, plakate, dezinfekcijska sredstva... – pohvalila je svoju ekipu Željka Brnada.

Izolirani incident

A da je izborni dan prošao puno mirnije kazao nam je član izbornog povjerenstva Grada Zagreba Ivica Velić.

– Obim posla bio je znatno manji nego u prvom izbornom krugu pa smo zato sad sve brže i završili – reče Velić.

Kada smo ga upitali kako komentira da su se na jednom biračkom mjestu predsjednica, potpredsjednica i članica biračkog odbora fotografirale s jednim gradonačelničkim kandidatom, što je kršenje pravila o izbornoj šutnji za koje su morale znati, Velić je uzvratio:

- U roku manjem od sat vremena donijeli smo odluku kojom smo smijenili predsjednicu, potpredsjednicu i članicu tog biračkog odbora te imenovali njihove zamjene pa se nastavilo kako je predviđeno. Ta smjena ni na koji način nije utjecala ni na tijek ni na rezultat izbora na tom biračkom mjestu. To je bio izolirani incident koji pripisujem neiskustvu, a nikako zloj namjeri.

No, manje “zlo” zateklo je člana biračkog odbora broj 11, Ivicu Karadjolu, kojem je, dok je on obavljao svoj posao u odboru, pauk odnio auto. Objasnivši Martini Janković što se i kako dogodilo, ona je uzela sve njegove podatke, kao i dokaz da je bio član biračkog odbora, utješno mu uzvrativši: “Pisat ćemo Zagreb parkingu i pokušati vam pomoći te sve riješiti”.