Mamić i Bagić: HDZ je ostvario nešto što nije niti u najjačim vremenima, SDP ima novi veliki problem

U studiju televizije Večernji list večeras ste mogli pratiti specijalnu emisiju povodom drugog kruga lokalnih izbora. Kako je Hrvatska glasala komentirali su ugledni politički analitičari - Ankica Mamić i Dragan Bagić.

Paralelno su se iz stožera kandidata u gradovima u kojima su se vodile i neke od najžešćih bitaka ovih lokalnih izbora javljali Večernjakovi reporteri.

- Zagreb je uvjerljivo glasao za platformu Možemo! i njih možemo proglasiti apsolutnim pobjednicima ovih izbora. HDZ je tradicionalno odlične rezultate ostvario pa može biti zadovoljan. Iako je izgubio Split i Šibensko-kninsku županiju dobio je Osijek, Varaždinsku županiju, vratio Ličko-senjsku županiju... SDP nije podbacio iako su mnogi mislili da će doživjeti debakl, a veliki gubitnik je IDS - kazala je u uvodu Ankica Mamić.

- Možemo! je dobio i gradonačelnicu Pazina, bit će dio vladajuće većine u Puli, a vjerojatno i u Splitu. Gdje god su uspostavili bazu ostvarili su dobar rezultat - naglasio je Bagić te objasnio koju su poruku birači poslali na ovim izborima.

- Poslali su poruku o kvaliteti kandidata. Gdje god su se pojavili novi ili već dokazani kandidati uvjerljivo su odnosili pobjede.

Analiza HDZ-a

- Za HDZ je najlošiji zagrebački rezultat gdje nisu ušli u drugi krug za razliku od Splita. To je veliki problem za njih jer teško je voditi nacionalnu politiku ako nemate posloženu zagrebačku organizaciju. U Splitu su izgubili vlast te je tamo nastavljen trend zamjene gradonačelnika na svakim izborima. No, HDZ je dobio Osijek kojeg nikada nije imao čak niti u vrhuncu političke moći. To je njihova velika pobjeda, pokazali su da su uspjeli zadržati Slavoniju. No, imat će dosta posla u Dalmaciji - kazala je Mamić, a Bagić je dodao:

- Tamo gdje se HDZ uljuljkao je i kažnjen. A tamo gdje je uslijed konkurencije bio prisiljen mijenjati kadrove i pristup ostvario je jako dobar rezultat. Rezultat u Dalmaciji nema veze s nacionalnom politikom već je to 'zasluga' lokalnih čelnika. Rezultat u Zagrebu je očekivan jer je on rezultat stanja gradske organizacije HDZ-a. Plenković je 2016. ostvario jako dobar rezultat u Zagrebu, dakle nije stvar u biračkom tijelu.

ANALIZA SDP-a

- I oni su ostvarili rezultate iznad očekivanja i znatno bolje nego nakon prvog kruga. Zadržali su Primorsko-goransku županiju i Rijeku. No, isto moraju razmisliti o novim kadrovima i novom startu. Dobili su Varaždin, obranili Sisak i izgubili Čakovec. Bit će dio vladajuće većine i u Puli, Pazinu, Splitu no rezultat u Zagrebu bacio je u sijenu ove rezultate - kaže Mamić.

- SDP je prošao sasvim solidno. Vodstvo stranke nije otežalo lokalnim kandidatima. Recimo u Šibeniku su ugrozili vrlo uspješnog gradonačelnika. U Istarskoj županiji je također bilo tijesno. Rezultat je dobar s obzirom na atmosferu unutar stranke koja nije dobra, a niti medijski tretman im nije išao na ruku - naglašava Bagić.

Može li se SDP i dalje zvati velikom strankom?

- Tu je puno važnije djelovanje na nacionalnoj razini. SDP ima unutarstranački problem s kojim se bore od odlaska Milanovića sa čela stranke, a tu je i problem s pojavom nove platforme Možemo! koji će na krilima velike pobjede biti privlačan mladima lijeve orijentacije - smatra Mamić.

- SDP je sigurno velika stranka koja je u dubokoj strateškoj krizi. Imaju tri godine za pronaći rješenje. U Zagrebu će imati pet ruku, a morat će se ponašati konstruktivno kako bi se rebrendirali. Isto tako i u drugim gradovima u kojima će biti dio vladajuće većine - dodaje Bagić.

ANALIZA DOMOVINSKOG POKRETA

- Domovinski pokret ostvario je drugi najlošiji rezultat drugog kruga zagrebačkih izbora, no Škoro je ostvario bolji rezultat od očekivanja. Strategija mu nije bila neuspješna i spasila ga je od sramote. Prijetio mu je loš rezultat - kaže Bagić.

Koliko Plenkovića mora zabrinuti Škorin rezultat?

- HDZ nikako da riješi problem u Zagrebu i Škorina je velika pobjeda što je jedini s desnog spektra ušao u drugi krug. Teško mi je zamisliti da u zagrebačkom HDZ-u nema ljudi koji bi bili prihvatljivi biračima. Filipović je doveden u nezgodnu poziciju jer je Vanđelić bio prvi kandidat koji je u posljednji trenutak zamijenjen - tvrdi Mamić.

Je li Škoro serijski gubitnik?

- Ne, on ostvaruje dobre rezultate, ali njihov problem je što nerealno napuhuju očekivanja i previsoko dizanje ljestvice. Poručuju kako će određivati premijera, sastavljati Vladu, osvojiti Slavoniju... dakle sami si stvaraju probleme jer onda je svaki rezultat koji ostvarujete razočaranje. Oni zemlju vide kao crno-bijeli svijet i sve druge proglašavaju crnima i naravno da crnilo mora biti u manjini. To proizlazi iz njihove slike svijeta odnosno Hrvatske - naglašava Bagić.

ANALIZA PLATFORME MOŽEMO!

- Možemo! je uspio mobilizirati birače u Zagrebu i ključno je upravljanje očekivanjima 200 tisuća ljudi. A rekao bih i da oko Zagreba ima nekoliko stotina tisuća ljudi koji su zagriženi s Možemo! i glasali bi za njih. Ako ih ne razočaraju na sljedećim izborima mogli bi ostvariti i bolji rezultat nego dosad - kaže Bagić, a Mamić je dodala:

- Ljestvica je podignuta visoko, a očekivanja su prevelika čak i za ono što i najbolji može dati. Za Možemo! je ključno da naprave inventuru stanja i ljudima pokažu što su zatekli. To će im biti veliki komunikacijski izazov, to je ključno.

Što su još Ankica Mamić i Dragan Bagić kazali o rezultatima izbora, Mostu, IDS-u... pogledajte u emisiji.