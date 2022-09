Grmoja: Plenković ima tanku većinu; Zekanović: Između ravnozemljaša i premijera, radije biram njega

S današnjim početkom nove saborske sezone, saborski zastupnici Nikola Grmoja (Most) i Hrvoje Zekanović (HDS) gostovali su u RTL-u Danas.

Komentirajući ''pretrčavanje'' Zekanovića iz Suverenista u Hrvatsku demokršćansku stranku koja dijelom vladajuće većine, Grmoja je kazao kako Plenković ima tanku većinu.

- Nije me iznadilo s obzirom na to da se Vlada guši u korupcijskim aferama, posebno u ovoj neviđenoj pljački u Ini i s obzirom da se osipa vladajuća koalicija. Znamo da je Radimir Čačić otišao. Sada aktiviraju sve, čak i one koje incijalno nisu željeli, koji će im potencijalno stvarati probleme. Ali takva je situacija, Plenković ima tanku većinu, koalicijski partneri su ga počeli ucjenjivati - komentirao je.

Na pitanje kako to da je odlučio dati podršku Plenkoviću kojeg je nazvao ''notornim i patološkim lažljivcem'', Zekanović je kazao kako ga se ''već jednom pokušalo difamirati na takav način''. Nakon što je voditeljica kazala kako se radi o njegovom citatu, Zekanović je odgovorio da je time pokazala da je u samom startu na strani Grmoje.

- Na strani činjenica - objasnila je voditeljica, a Zekanović je odgovorio: 'Nisam rekao da nije činjenica'.

- Ja sam temperamentni Dalmatinac i kao što temperamentno napadam kolegu Grmoju, napadao sam i premijera Plenkovića. Međutim, kada imam odlučiti između ravnozemljaša, između notorne ljevice, između prosvjeda gdje se nose Molotovljevi kokteli i strane razuma, a to je Andrej Plenković, izabrat ću Andreja Plenkovića, sviđalo se to kome ili ne - objasnio je Zekanović.

Zekanović je jednom prilikom Plenkoviću kazao i kako ''mu nikad nije niti hoće pružiti ruku''.

- Ja vam mogu zapljeskati što ste ovdje doveli mog protivnika Grmoju i stali na njegovu stranu i sada pravite emisiju kojom me želite difamirati. Ovdje se radilo o nesporazumu - odgovorio je Zekanović.

Grmoja je potom odgovorio na pitanje osjeća li se kao ravnozemljaš.

- Ja mislim da u Hrvatskoj ravnozemljaša više nema. Kao što je Hrvoje Zekanović trčao u suprotnom smjeru od Andreja Plenkovića i vrijeđao ga i napravio cijeli krug, došavši do njega i skočio mu u zagrljaj, mislim da sad svi u Hrvatskoj znaju da je Zemlja okrugla - odgovorio je, na što je Zekanović kazao:

- Kad on kaže da nije ravnozemljaš, pogledajte malo parole ljudi koji su bili tamo. 5G mreža, čipiranje... Ne postoji opcija koja ima više ravnozemljaša nego što ih ima Most. Gospodin Grmoja također zna da je cijepljenje javnozdravstvena metoda, a nije se nikada usudio reći: 'Ljudi cijepite se, spasite svoje živote!' To je licemjerje. I na štetu građana će, samo da dobije koji politički poen.

