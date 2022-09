Grmoja o prosvjedu: Napravio sam sve što sam mogao. Očito građani nisu dovoljno 'ogolili'

Mostov zastupnik Nikola Grmoja danas je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 komentirao jučerašnji prosvjed ispred HDZ-a, stanje u državi, mjere koje je donijela Vlada premijera Andreja Plenkovića kako bi se suzbila kriza u zemlji i 10 godina Mosta koje uskoro slave.

- Nisam očekivao da prvi prosvjed ispred HDZ-a bude masovan, očekivao sam strukturirane i jasne poruke koje smjeraju na borbu protiv korupcije, rekao je Nikola Grmoja govoreći o jučerašnjem prosvjedu ispred sjedišta HDZ-a i dodao da su jučer poslane brojne poruke i smatra da to nije dobro te pojasnio da bi prosvjedi trebali biti takvi da okupljaju što veći broj ljudi i da neovisno o svjetonazorima svi dijelimo stav da se Hrvatska treba osloboditi koruptivnog stiska.

Začudilo ga je što unatoč velikoj aferi u Ini nije bilo snažnije reakcije naroda.

- Mislim da sam sa svoje strane napravio sve što sam mogao, pozivao sam na miran prosvjed, a očito naši građani nisu dovoljno "ogolili" ili "obosili" da na snažniji način reagiraju na korupciju te da aktivisti koji su organizirali jučerašnji prosvjed imaju neke važnije teme koje su im bitne. Smatram da je ovo bio trenutak za samo jednu poruku, a to je - Hrvatska slobodna od korupcije, rekao je Grmoja.

Odbacio je bilo kakav ekstremizam i pozive na nasilje, no naglasio je da moramo biti svjesni u kakvom trenutku živimo.

- Dobar dio građana živi ispod praga siromaštva, također u protekle dvije godine pandemije nametale su se mjere kojih sada nema iako je koronavirus još tu i sve je to dovelo do rasta nepovjerenja građana u institucije i sustav, kaže Grmoja koji smatra da je zadatak političara da to pokušaju promijeniti te se prisjetio referendumskih inicijativa Mosta.

- Stanje je alarmantno, ali narod još uvijek toga nije svjestan. Europski parlament napravio je studiju koja navodi da, prema konzervativnim procjenama, Hrvatska godišnje gubi 60 mlrd. kn zbog korupcije i kada građani toga postanu svjesni, tada će i reakcije biti snažnije, smatra.

