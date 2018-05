Grmoja: Nikog od čelnih ljudi Mosta nema u toj e-mail korespondenciji

Most će u saborsku proceduru uputiti zahtjev za raspravu o prijedlogu izmjene Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o Agrokoru koji još od prošle godine stoji na dnevnom redu, a kojim se predlaže da se iz cijelog popisa zadataka lani osnovanog povjerenstva, koje je ubrzo nakon početka rada naglo ugašeno, izbace financijska izvješća kako ne bi ometali DORH u njihovoj istrazi. Most tako planira iskoristiti odredbu iz novog Poslovnika prema kojoj 30 zastupnika svojim potpisima može tražiti da se neka točka koja je u proceduri više od dva mjeseca s dna dnevnog reda podigne na vrh.

– Ako danas skupimo 30 potpisa, u roku od sedam dana se taj prijedlog mora raspraviti u Saboru i tako ćemo cijeli dan moći govoriti i o ovoj aferi, kao i o ukupnoj situaciji u Agrokoru. Natjerat ćemo vladajuće da o tome raspravljamo. O daljnjim koracima oporbe moramo se dogovoriti – kazao je Mostov politički tajnik Nikola Grmoja. Komentirao je objavu korespondencije potpredsjednice Vlade Martine Dalić sa stvarnim piscima lex Agrokora ustvrdivši da potvrđuje sve ono o čemu Most govori proteklih godinu dana.

– Martina Dalić vodila je cijeli ovaj proces, ona ga je formirala, oblikovala, a o svim detaljima u vezi s lex Agrokor govorilo se i odrađeni su izvan institucija. Koji su bili motivi Martine Dalić pokazuje to što su svi dečki naše Margaret Thatcher završili u Agrokoru s milijunskim nagradama, što je posebno sporno u ovom procesu i zbog čega je morao otići povjerenik Ante Ramljak. Mi smo, vjerojatno i cijela oporba, smatrali da to nije dovoljno, da treba otići i potpredsjednica Vlade, ali tanka većina obranila ju je u Saboru. Oni zastupnici koji su dignuli ruku za nju trebaju sada propitati svoju poziciju, a i mediji ih trebaju upitati stoje li i dalje iza Martine Dalić. Premijer je čvrsto na liniji obrane Martine Dalić i neuspješno pokušava odgovornost prebaciti na Most. Postavljam pitanje, ako smo mi odgovorni, zašto smo onda ubrzo nakon toga izašli iz Vlade i glasovali protiv ministra Zdravka Marića i inzistirali na transparentnosti. Jesmo li imali bilo kakav interes? Nikoga od čelnih ljudi Mosta nema u toj e-mail korespondenciji. Jučer nismo dobili nikakve odgovore, Plenković i potpredsjednica Vlade moraju objasniti sadržaj ove prepiske, a ne spinom prebacivati odgovornost na ljude koji s tim nemaju nikakve veze – komentirao je Grmoja.

Svjesni su, dodaje, da se moralo analizirati financijsko stanje Agrokora, ali se pita kakve veze financijski stručnjaci imaju s pravnim pitanjima pisanja lex Agrokor.

– Samo je jedan čovjek koji je bio uključen u tu korespondenciju imao veze s tim, a to je gospodin Šavorić. Postavljam pitanje kako je on dospio u tu grupu, tko ga je pozvao i zašto baš njega i ima li veze konekcija premijera i tog gospodina koji je igrao ključnu ulogu u kreiranju lex Agrokor? – zanima Grmoju.

Njegov kolega iz Mosta Tomislav Panenić podsjeća kako e-mailovi Martine Dalić dokazuju da je potpredsjednica Vlade iznijela stajalište da svim stranim ulagačima treba poručiti da bez ''suradnje'' s državom ne mogu ostvariti svoje ciljeve.

– Ta poruka pokazuje stanje društva i politike, to da politika i dalje želi nadzirati gospodarske tijekove tako da bude izravno uključena i bude dio svake investicije. Mislim da će ovo ostaviti posljedice na komunikaciji sa svakim budućim važnijim eventualnim investitorom. Drugi važan detalj te korespondencije jest činjenica da potpredsjednica Vlade ne dijeli stavove s premijerom koji je krajem 2016. objavio namjeru da Hrvatska otkupi Inu, a Martina Dalić nije to podržavala. Mi to nismo znali dok smo bili dio Vlade – zaključuje Panenić.