Grmoja: Ako narod želi promjenu Ustava, tko su Šeparović, Bačić i Plenković da to spriječe

Ustavni sud odlučio je da neće biti referenduma o inicijativi protiv COVID potvrda i stožerokracije, a o toj su odluci u večerašnjem "Otvorenom" HRT-a razgovarali Damir Habijan (HDZ), predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP), predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, Nikola Grmoja (Most), Đorđe Gardašević s Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu te Mato Palić s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku.

Nikola Grmoja naveo je da je očekivao drugačiju odluku Ustavnoga suda. - Bio sam uvjeren da je ovo naše ustavotvorno pitanje ustavno neoborivo, a posebno nisam očekivao ovako smiješno obrazloženje. Evo zgražaju se i ustavni stručnjaci koju su donedavno podupirali Vladu u napadima na naše referendumske inicijative, oporba - i SDP i Možemo. Dakle, ovo obrazloženje je skandalozno, ja ne znam da li ljudi shvaćaju što je predsjednik Ustavnoga suda zapravo poručio - da se u nekakvim izvanrednim stanjima, u ratu, moraju ograničiti ljudska prava i slobode. Ne, u Ustavu sada piše da se mogu ograničiti, a kada bi se to dogodilo se odlučuje dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru - rekao je Grmoja.

- Ako je netko izveo državni udar, atak na ustavni poredak republike Hrvatske, onda je to Ustavni sud po nalogu Plenkovićeve vlade - dodao je.

HDZ-ov Damir Habijan je rekao kako Ustavni sud nije donio odluku po nalogu Vlade. - Ovo je samo priopćenje za javnost, mi još uvijek nemamo pisani otpravak odluke Ustavnoga suda, niti kompletno obrazloženje. Bilo bi dobro da to pričekamo i onda diskutiramo o prvom i drugom pitanju iz referendumskih inicijativa - poručio je.

- Ono što se da iščitati iz priopćenja je da je Ustavni sud rekao vama koji ste poticali te referendumske inicijative da ne znate postaviti pitanje te poručio da ste u onih mjesec dana kada ste prikupljali potpise zapravo zavarali građane. Dakle, vaša tvrdnja je bila - ako to prođe, ako prikupimo potpise i to prođe na referendumu Hrvatski će sabor odlučivati o tim mjerama dvotrećinskom većinom. To nije točno. Nije točno zato što ste bili upoznati, barem se nadam da ste bili upoznati s odlukama Ustavnoga suda kada se odlučivalo o odredbama Zakona o zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, o Zakonu o sustavu civilne zaštite gdje je Ustavni sud jasno razgraničavao primjenu članka 16. i članka 17. Ustava RH, gdje je rekao da je u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora da odluči o tome koji će članak primijeniti - nastavio je Habijan.

Nikola Grmoja upitao je sjede li u Ustavnom sudu PR-ovci koji procjenjuju njihovu komunikaciju ili osobe koje trebaju prihvatiti volju građana.

- Gospodine Habijan, iznad vas, iznad Hrvatskog sabora i iznad Ustavnog suda, to vam kaže 1. članak Ustava - da sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Ako hrvatski narod želi promjenu Ustava, tko je taj Šeparović, tko je taj Branko Bačić, tko je taj Andrej Plenković da to spriječi. I to na ovakav sramotan način - rekao je Grmoja, a Habijan je istaknuo kako mu je drago što je spomenuo 1. članak Ustava.

- Zapravo ste pokazali da ne razumijete upravo Ustav. Upravo značenje i svrha Ustavnog suda jest da ne dozvoli da većina, ne daj Bože Most na vlasti - dovede u situaciju da ograničava temeljna ljudska prava i slobode. Upravo zato Ustavni sud postoji - da bi bio kočnica ovakvima kao što ste vi. To je svrha Ustavnog suda - odgovorio mu je Habijan.

Mišel Jakšić rekao je da je oporba, kada se koronavirus pojavio, podržala Stožer i mjere. - Stvari su krenule krivo kada su se stvari počele politizirati, kada su ljudi bili zatvoreni u lockdownu, a dozvoljavale su se procesije, pa je Andrej Plenković za potrebe kampanje proglasio pobjedu nad koronom, pa su ljudi završavali u samoizolaciji jer su slikali Plenkovića s Đokovićem, a on koji je bio na samoj slici nije. I tu su stvari krenule apsolutno krivo i zato se i dogodila ova inicijativa i sve druge rasprave oko korone jer su ljudi prestali vjerovati u Stožer - kaže Jakšić.

Kao problem je istaknuo česte rasprave o radu Ustavnog suda te prijepore među stručnjacima ustavnopravne struke.

- Došlo je vrijeme da duh Vladimira Šeksa prestane kolati hodnicima Ustavnoga suda i među recima odluka Ustavnoga suda, kao što je došlo vrijeme da se odmah sada iskoristi ono što zakon omogućava - da sjednice ustavnoga suda budu javne - poručio je Jakšić.

Dario Hrebak ističe kako Ustav nije samo slovo zakona, već je on duh ozračja demokracije u jednoj zemlji.

- Ustav nije zakon, Ustav je temeljni akt koji nije samo slovo zakona, nije samo da propisuje neke pojave već on daje krvnu sliku jednoga društva, on je duh ozračja demokracije u jednoj zemlji. Mi kao jedna nestabilna liberalna demokracija, još uvijek, trebamo biti vrlo oprezni prije nego krenemo prčkati po Ustavu - kaže.

- Meni je najskandaloznija teza predsjednika države i s njom se nikako ne mogu složiti. Da vi danas stavite na izglasavanje ukidanje Ustavnoga suda bez obzira na to što mi mislili o njemu, ja vam garantiram da niti jedna politička stranka u Hrvatskom saboru ne bi dignula ruku ukidanje Ustavnoga suda. Zašto? Mi kao liberali moramo štititi institucije, slagali se s njima ili ne, ne treba ih ukidati već popravljati - poručio je Hrebak.

Đorđe Gardašević ističe da, iako treba pričekati cjelovitu odluku, na temelju viđenog ima važne primjedbe na obrazloženje.

- Dvotrećinska većina u hrvatskom Ustavu je propisana za najvažnije odluke koje treba donijeti u ovom društvu. Virus koji kola već dvije godine može pogoditi mene, vas, ljude koji su ovdje u studiju, dakle ne diskriminira niti na koji način, on je globalna pojava, on je velika prirodna nepogoda kako naš Ustav to naziva i s obzirom na to da je takav po svojim karakteristikama, mislim da je fer, korektno, pravedno, ustavno prihvatljivo tumačiti da o takvim stvarima vezano uz virus, o ljudskim pravima koja su pod ograničenjima zbog njega, treba odlučivati dvotrećinskom većinom. Drugim riječima, od početka smatram da je trebalo o ovim stvarima odlučivati dvotrećinskom većinom. S obzirom na to da se to nije dogodilo već dvije godine - evo referendumske inicijative. Ja nisam ljubitelj referendumskih inicijativa o svim mogućim pitanjima, ali na neki način razumijem ove inicijative jer su one očito rezultat nekih frustracija, nezadovoljstva koja su se mogla izbjeći da su stvari od početka bile drugačije postavljene - poručio je Gardašević.

Mato Palić smatra ispravnim razlog Ustavnog suda, vidljiv iz priopćenja, vezano uz dopunu Ustava RH.

- Dodavanjem riječi epidemija i pandemija ne bi se dodalo ništa novo jer je ta dva pojma moguće podvesti pod pojam velike prirodne nepogode koja već postoji u Ustavu RH. Što se tiče cilja koji se htio postići referendumskom inicijativom kako je bilo komunicirano od strane pojedinaca iz Mosta i organizacijskog odbora, stoji tvrdnja i točna je ustavnopravna tvrdnja koja je izražena u priopćenju Ustavnoga suda da se ne bi dogodilo da bi Hrvatski sabor, da se referendum dogodio, mora donositi odluke o ograničavanju prava i sloboda dvotrećinskom većinom. Ustani sud je zauzeo stajalište da to nije prihvatljivo i to je komunicirano u priopćenju - rekao je Palić.