Milanović: Banožić je kriminalac, govorit ću to svaki dan dok mi DORH ne kaže da je on O.K.

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana Šibensko-kninske županije.

Milanović je komentirao izjave ministra Maria Banožića o brigadiru pilotu Ivanu Selaku.

"Moram vidjet što je taj bijednik rekao. Selak je jedan od nekoliko ljudi koji je preletio na hrvatsku stranu. Ja bih, valjda, imao nekakve informacije o tome. Prošlo je već 30 godina. Ja ne znam, nisam kao Banožić izašao iz neke lokve. Ja vas pitam je l' to kleveta? On kleveće čovjeka koji je riskirao svoj život", kazao je Milanović.

"Banožić je počinio ozbiljno kazneno djelo. Moje je pitanje da nam DORH, jer ja ne mogu razgovarati s državnom odvjetnicom, kaže da takvo ponašanje nije dopušteno, da počnemo svi krasti", kazao je.

"Jučer je bio ludi dan. Plenković ide zvat' državnu odvjetnicu radi njegova čovjeka. To nije prvi put da zove. Zašto ju je zvao?" upitao je.

"On (Banožić) je kriminalac, lopov, govorit ću to svaki dan dok mi DORH ne kaže da je Banožić O.K.", kazao je.

"Brže-bolje jučer je Plenković podijelio s javnosti da je zvao državnu odvjetnicu, ali tako se Gestapo branio. To je za opoziv, to je za izgon iz političkog života", dodao je.

Odluka Ustavnog suda

"Neka se stide što rade ovoj državi. Britanija ionako nema Ustavni sud", kazao je.

"Ja sam rekao da je Banožić lopov, kriminalac, taj dokument je autentičan. Što priječi državnu odvjetnicu da kaže: 'To tako treba napraviti', ali kada je netko blizak Banožiću, to se ne smije raditi", kazao je.

Dodao je da nikada nije i neće utjecati na Ustavni sud. "Oni su opasni za pravni poredak ove zemlje, ovo je razlog za građanski neposluh. To je samo vapaj", kazao je oko odluke Ustavnog suda.

Komentirao je i izjave predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića

"On je bio fiškal, imao je pet doktorata, tko mu je napisao, netko drugi, to se priča. Zastupao je najbogatije kuće u Hrvatskoj, Kako, znanjem, Koji strani jezik govori. Ima 70 godina, što je napisao u životu. Razumijete li tko su ti ljudi. Ovo su sve varalice. Nisu u Osijeku nego u Zagrebu. On se prijeti hrvatskom narodu. Hrvatski narode - pobuna", kazao je.

"Šef tajne službe je postao predsjednik Vrhovnog suda. U kojoj zemlji to ima osim u Rusiji? Ti ljudi su uzurpatori. Njega nitko nikad ni za što nije birao", dodao je.

Dodao je: 'Neka strepe, pravda dolazi'.

Milanovića su novinari pitali treba li se Banožić ispričati Selaku.

"Taj bijedni barski puž je to rekao da bi se prestalo pričati od njegovih kaznenih djela od prije dvije godine. Selak je pilot, zna se on sam braniti. Pričamo o tome da je Banožić okrao državu", opet je oštro komentirao Banožića.

Na pitanje o tome da se Zekanović ustao dok je on govorio Milanović je rekao: "Je li bio tu, je li se skinuo gol. Postoje bolji štosovi koje radi za novac. Ne znam što je napravio. On je dvorska luda".

"Udbašenković se mora ispričati Gotovini i ostalim generalima. On je insinuirao da su to udbaške pudlice. Nema sastanka Tuđmana na kojem nije bio Čermak. Ti ljudi su nekakvi stupovi državi. Plenković je iz udbaške obitelji. Gadio si Tuđmana, ja nisam. Ustavni sud treba ukinut", kazao je Milanović