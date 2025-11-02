Zoran Milanović o izboru novih veleposlanika: Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je za HRT prijepore s Vladom u vezi s imenovanjem novih veleposlanika. "Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica. Neka se gospoda dogovore i neka prestanu tražiti trunku u tuđem oku, a ne vide balvan u vlastitom, jedan dobar balvan od dalmatinske česmine. Jer ja sam spreman na debeli kompromis u interesu funkcioniranja službe. Recimo da ovdašnji veleposlanik koji je tu šest godina, a to je stvarno već dovoljno, ode negdje drugdje ili ne znam koji su planovi, to se mora rotirati", rekao je Milanović dodajući da "Plenković uništava službu".

Naveo je i kako se mora sjesti i dogovoriti. "Odluka je zajednička, supotpis, a vjerodajnice potpisuje predsjednik Republike. Ne očekuju valjda da potpišem ono što donesu iz središnjice HDZ-a. To tako ne funkcionira. Pristao sam da bude četvrtina ljudi, uglavnom su iz Ministarstva vanjskih poslova", dodao je Milanović, a zatim istaknuo kako više nema što reći na tu temu. "Sve što je predloženo od strane HDZ-a, potpisat ću. Imam dosta dilema, ali ne prćkaj brate, moji kandidati su bolji. Sve je to tu negdje, jedino što sam ja skromniji, nisam pohlepan", rekao je. Predsjednik smatra da je ideja da bi to trebalo biti predloženo u Vladi naprosto glupa. "To nije tako i nikad tako nije bilo. Ovako ponašanje imamo jer je netko vidio da mu ne prijete posljedice", zaključio je.