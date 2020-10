Milanović: Ja za kokain nemam ni novca, imam problema s dišnim putevima

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka u prigodi obilježavanja Dana Iloka, a tom se prilikom obratio i novinarima.

– Kako sam ja to 2016. posijao mržnju i agresiju? Želim to znati da se mogu ispričati – rekao je Milanović koji je upitan da komentira zašto ga je premijer nazvao "piromanom i vatrogascem". Predsjednik je zatim rekao: – On je puno vremena proveo na kroasanima u Bruxellesu i Parizu pa vjerojatno teže smišlja dosjetke, ali moramo se smijati. To znači da me drži odgovornim za taj napad. To su užasno teške optužbe. Mi se ne prepucavamo, ja nudim ograničena rješenja, a premijer se ponaša kao herojski zec koji je smislio da sazove tijelo Domovinske sigurnosti, koje je neko paratijelo.

– Mogao bih i ja sazvati šefove SOA-e i generale i pridonositi većem kaosu u Hrvatskoj, ali to neću raditi. Mislim da premijer puno glumata. On spominje sanitarni kordon. Saborski zastupnici nisu goveda, nisu izvori zaraze. Miroslav Škoro može biti ovakav i onakav, ali nije terorist. Ne možemo takav rječnik koristiti – rekao je Milanović.

– Premijer je, kazavši da sam 54-godišnji šmrkavac, aludirao da sam ja ovisnik o kokainu. To je inspiracija iz septičke jame interneta. Ja imam problema s dišnim putevima, imam alergije, ali spominjati takvo što može samo jedan low-life. Ja za kokain nemam ni novca – rekao je Milanović.

Milanović je u utorak u pismu premijeru Andreju Plenkoviću predložio sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bi se razmotrio utjecaj radikalizacije na stanje sigurnosti, a nakon napada na Markovu trgu.

– Premijer je rekao da se zemlja radikalizira i zato sam predložio sjednicu VSN-a. O. K., on to ne želi, on je odbio Hrvatsku, ne mene – kazao je.

– Odakle novinarima da se premijer sastao s predstavnicima DORH-a? Od mene – priznao je predsjednik i rekao: – Ne možeš mi raditi iza leđa! Nema prepucavanja. Ja ponudim suradnju, premijer se pravi lud i sutra me optuži....Kako bi ste vi reagirali? Ja nudim suradnju, ti se praviš grbav, zbrišeš u Bruxelles i od tamo rigaš vatru. Pa ja mogu pitati samo na što si mislio da sijem mržnju 2016.? Rekao je da sam šmrkavac. Ja za kokain nemam ni novca – kazao je.

Milanović je komentirao posjet Mljetu. Naime, predsjednik je tamo bio ovog ljeta. Sletio je vojnim helikopterom te se ukrcao na jahtu. Dnevniku Nove TV to je potvrdio i dio otočana. Kažu da je toga dana bila prava opsada otoka.

– Premijer je letio samo četiri puta, kako kaže. Tko mu brani da se vozi helikopterom, već se vozika automobilom. I koji put me to već pitate, za miloga Boga. Taj helikopter u nekom je programu. Mene voze. Ja ne mogu biti u sukobu interesa. Nije ni Plenković bio u sukobu interesa kad je išao u Helsinki. On je išao tamo na maturalac – komentirao je predsjednik svoj put na Mljet i Plenkovićev komentar na njegov put.

Kazao je i da ne može komentirati je li uopće bio na Mljetu i da je taj podatak tajan. – Netko je iz MORH-a taj podatak doturio – smatra.

Imao je i poruku za premijera. – Plenkoviću, ako možeš leti, to je dobro za strah i za živce – poručio je.

Komentirao je i početak ovrha nakon moratorija od šest mjeseci na ovrhe. – Naša Vlada je spasila 100.000 obitelji od ovrha. I za Plenkovića sam Milanović, a za Ćorića sam gospodin predsjednik RH – kazao je.