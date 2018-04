Grbin: Zašto smjenjujemo Cvitana? A Jelenić je odličan kandidat za nasljednika

Današnji gost emisije na Večernji TV-u je SDP-ov zastupnik Peđa Grbin koji je komentirao izbor novog glavnog državnog odvjetnika. Ovaj tjedan očekuje nas rasprava, a u petak i glasanje o povjernju.

- Prije toga danas u popodnevnim satima, nakon dvije godine čekanja, trebali bismo raspravljati o izvješću rada državnog odvjetnika u 2015., a potom i 2016. godini. Dosad nismo raspravili niti jedno izvješće o radu gospodina Dinka Cvitana. A nismo doznali niti razloge o smjeni. Možda formalno još nije smjena, ali njega se zbog nečega kažnjava i smjenjuje - kazao je Grbin na početku te dodao:

- Već sam upozorio da se na neprimjeren način pristupilo predlaganju novog kandidata za državnog odvjetnika. No, drago mi je što su vladajući predložili Dražena Jelenića jer je vrhunski profesionalac. Ako se već mora smijeniti prvi čovjek onda je logično da ga zamijeni drugi čovjek sustava.

Ovo nije prva takva situacija, naglasio je Grbin, isto je bilo i s izborom voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne, ali i izborom predsjednika Vrhovnog suda.

Da li očekuje da će u SDP-u zbog toga doći do podijeljenih mišljenja?

- Rekao sam da ne mogu, samo zbog toga tko ga predlaže, glasati protiv Jelenića ako istovremeno smatram da je on dobar kandidat. Nadam se da me on neće demantirati i da će opravdati povjerenje. Danas ćemo imati sjednicu kluba, a potom i u petak pa ćemo donijeti odluku. Nije niti moja odluka nepromjenjiva ako se u međuvremenu pojave informacije zbog kojih bi mogao promijeniti stav - rekao je Grbin.