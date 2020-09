Grbin i Kolar u debati kod Stankovića: Govorili o planovima za SDP i aferi Janaf

Budući da od petero kandidata u utrci za predsjednika SDP-a nitko nije dobio natpolovičnu većinu, u drugi krug utrke koji će se održati idućeg vikenda ušli su Peđa Grbin s osvojenih 40 i Željko Kolar s gotovo 27 posto glasova. Nakon stresne izborne noći, u emisiji Nedjeljom u 2 ugostio ih je Aleksandar Stanković.

Da se stvari poput maratonskog prebrojavanja glasova više ne bi događale, kandidirao se i Kolar, koji je dobio manje glasova nego što ih je podnio za kandidaturu, Kako to? - pitao je Stanković. Kolar to objašnjava činjenicom da je vrlo kasno krenuo u kandidaturu za predsjednika stranke.

Upitan je li svjestan da je SDP-ovo biračko tijelo starije od 50 godina, Grbin kaže:

- Ne samo biračko tijelo nego i članstvo SDP-a su uglavnom stariji ljudi. I to je još jedna stvar na kojoj ću morati raditi, to će biti jedan od prioriteta. Moramo početi otvarati stranku prema mlađim ljudima, ljudima srednje životne dobi, a to možemo napraviti samo na jedan način, da počnemo govoriti o problemima koji doista muče ljude. Mi smo se naprosto na putu pogubili, prestali smo govoriti o konkretnim stvarima, prestali smo nuditi rješenja, sveli smo politiku SDP-a isključivo i jedino na kritiziranje i normalno je da smo po putu izgubili birače. Ostali su nam samo oni koji su tradicionalno vezani za SDP i koji maju malo viši prag tolerancije na naš nerad i nered.

Na pitanje je li vrijeme za SDP samo prolazilo, Kolar je odgovorio:

- Prolazilo je sve pokraj nas, a osnovni razlog za to su bili sukobi unutar SDP-a. Mi smo se bavili godinama sami sa sobom, a nismo se bavili problemima naših građana, rekao je dodavši kako se dio stranačkih kolega i kolegica koji su predugo u tzv. visokoj politici "jednostavno otuđio od naroda".

Komentirajući aktualnosti poput afere "Janaf", Grbin je rekao kako mu se ne sviđa takav "paralelni svemir u kojemu se isprepliću politički i poslovni interesi".

Komentirao je i svoga bivšeg šefa Zorana Milanovića te njegove izjave vezano za aferu "Janaf". Na pitanje voditelja je li se predsjednik sa svojim izjavama u posljednje vrijeme "oteo kontroli", Grbin komentira da predsjednik možda i preiscrpno odgovara na pitanja koja mu novinari postavljaju.

Komentirali su i famozni "klub" Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9.

- Totalno je neprihvatljivo da je taj klub funkcionira mimo zakona, bez računa, da je tzv. klub radio van radnog vremena, stvarao buku, ometao stanare, da je policija izlazila van i da nitko ništa nije poduzeo. To je ta pravednost koja nedostaje Hrvatskoj, rekao je dodavši kako upravo zbog njenog nedostatka mladi odlaze iz zemlje.

