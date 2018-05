Gradovi godinama nisu marili, a sad ih brinu troškovi zaštite životinja

Otkad je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti životinja, a ima već sedam mjeseci, iz općina, gradova i županija stižu iste pritužbe - bune se kako je trošak brige o napuštenim životinjama previsok.

Iako su se i po dosadašnjem zakonu o svemu tome morali brinuti, bilo je lakše sve izbjeći jer nisu bile propisane i kazne. No, kako sada za nepoštivanje zakona odgovaraju svi, i jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali i njihovi čelnici, odjednom su jako zabrinuti da bi zbog napuštenih životinja mogli isprazniti blagajne. Istovremeno, ne brine ih to što većina pasa nije čipirana, a trebala je biti još prije 10 godina. Ne brine ih ni to što je za kontrolu čipiranja ostalo još samo mjesec dana, a neki nisu nabavili ni čitače čipova. Tvrde da taj posao nema tko obavljati, jer komunalnih redara je premalo. A istu obvezu imali su i po starom zakonu, samo je nisu provodili. Ne brine ih ni što napuštene i ozlijeđene životinje lutaju njihovim općinama i gradovima, a za iste su se već odavno trebali pobrinuti. Štoviše, mogli su naplatiti i brojne kazne i tako napuniti svoje blagajne.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Umjeto toga, sad kukaju i prozivaju zakon. Do sada ih nitko nije prisiljavao da ga provode i pobrinu se za napuštene životinje, a sami se i nisu previše trudili. Zašto i bi kad su znali da ima netko tko će njihov posao odraditi volonterski. Bez plaće, po danu i po noći, vikendom i praznikom. I uz svoje slobodno vrijeme još će dati i svoj novac, jer trebalo je platiti cijepljenja, čipiranja, veterinare, a često i one koji su se cijeli dan brinuli za životinje. Mjesta u skloništima za sve napuštene pse nikad nije bilo dovoljno, nema ga ni sada, a za mace nema ni skloništa. Godinama su volonteri i udruge obavljali posao svih koji se sada bune da za brigu o napuštenim životinjama treba izdvojiti puno novca. Zbog toga se nedavno u Ministarstvu poljoprivrede održao i sastanak predstavnika Udruga gradova i Uprave za veterinarstvo, a nazočan je bio i ministrov savjetnik Luka Oman. O sastanku se može pročitati na stranici Udruge gradova http://www.udruga-gradova.hr/sastanak-ministarstvu-poljoprivrede-temu-zakona-zastiti-zivotinja/

Dogovorili su se, kako pišu, i zadužili Ministarstvo poljoprivrede da prikupi podatke o prosječnim i realno potrebnim troškovima zbrinjavanja pasa u skloništima. I to sve s ciljem da ubuduće posve onemoguće, citiramo, "zlonamjerno i profitom vođeno postupanje zaštitarskih udruga kojima u prvom planu nije dobrobit životinja već vlastiti financijski probitak". Ne pišu na koje to zaštitarske udruge misle i o kakvom je to financijskom probitku riječ. Misle li na udruge koje spašavaju životinje u lokalnim zajednicama koje ni danas nemaju skloništa, ali ni ugovore sa skloništem? One zbog kojih na cestama nema napuštenih životinja, one čiji su volonteri i kupaonice u vlastitim stanovima i kućama pretvorili u oporavilišta za bolesne i ozlijeđene životinje? Misle li na volontere i udruge koje su godinama spašavale životinje iz skloništa u kojima su ih ubijali nakon 60 dana, a nekima od njih lokalne su zajednice za zbrinjavanje jednog psa plaćale i nekoliko tisuća kuna mjesečno. Tada nije bila upitna cijena, nisu razmišljali o financijskom probitku vlasnika skloništa, ali ni o tome što će biti sa životinjom nakon 60 dana, nisu spominjali dobrobit životinja.

Sad im je sve preskupo, a zaštitarske udruge nazivaju profiterima. Možda da im udruge i volonteri prepuste sve životinje o kojima se trenutno brinu. Pa neka onda zbrajaju troškove i financijske probitke.