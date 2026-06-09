Buda je velik, ali voli druge pse i naučen je na život u gradu

Buda je velik i dobar dečko, opisuju ovog četverogodišnjeg veseljaka volonteri udruge Smiješak za dom, koji se o njemu brinu i traže mu dom.
Drugi psi odlaze u svoje domove, a Buda i dalje čeka. On je pas koji vas uvijek dočeka mašući reepom, obožava šetnje, voli se voziti u automobilu, a naučen je na život u gradu.
– Veseo je, pametan, poslušan i pun ljubavi. Prošao je školicu i jako se lijepo ponaša, a bez problema živi u stanu. Voli ljude, dobar je s djecom, voli druge pse i obožava šetnje i kretanje. Zaista je vrijeme da Buda konačno dobije svoj zauvijek dom – zaključuju volonteri.
Sve dodatne informacije o ovom psu, ali i o tome kako ga udomiti, možete dobiti pozivom na 099/722-5037.
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