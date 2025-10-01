Naši Portali
PODRHTAVANJE TLA

Građani u Hercegovini prijavili potres: 'Kratko i snažno zatutnjalo'; 'Osjetilo se i u Hrvatskoj'

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
01.10.2025.
u 22:46

Službene seizmološke službe zasad još nisu objavile detaljnije informacije o ovom podrhtavanju tla.

Čitatelj iz Hercegovine javio nam je večeras kako je iznenada osjetio snažno podrhtavanje tla. "Zdrmalo je jako, ali kratko, možda dvije ili tri sekunde." Na službenim stranicama EMSC-a potvrđeno je da je doista zabilježen potres, no zasad nema podataka o njegovoj magnitudi ni epicentru.

Ipak, brojni građani na društvenim mrežama pišu kako se dobro osjetilo. "Zatreslo je solidno, kratko i snažno", stoji u jednom od komentara.Da se potres osjetio i preko granice potvrđuju i stanovnici Imotskog. "Osjetilo se i kod nas". Službene seizmološke službe zasad još nisu objavile detaljnije informacije o ovom podrhtavanju tla.

Hercegovina Imotski BiH potres

