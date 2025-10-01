Građani u Hercegovini prijavili potres: 'Kratko i snažno zatutnjalo'; 'Osjetilo se i u Hrvatskoj'

Čitatelj iz Hercegovine javio nam je večeras kako je iznenada osjetio snažno podrhtavanje tla. "Zdrmalo je jako, ali kratko, možda dvije ili tri sekunde." Na službenim stranicama EMSC-a potvrđeno je da je doista zabilježen potres, no zasad nema podataka o njegovoj magnitudi ni epicentru.

Ipak, brojni građani na društvenim mrežama pišu kako se dobro osjetilo. "Zatreslo je solidno, kratko i snažno", stoji u jednom od komentara.Da se potres osjetio i preko granice potvrđuju i stanovnici Imotskog. "Osjetilo se i kod nas". Službene seizmološke službe zasad još nisu objavile detaljnije informacije o ovom podrhtavanju tla.