DOSADAŠNJI REZULTATI UREDNI

Građani dojavili onečišćenje mora na plaži Ičići, ispitivanje utvrdilo: kakvoća je izvrsna

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
13.08.2025.
u 14:30

Lani je u sredini kolovoza na plaži Ičići provedeno dodatno ispitivanje morske vode, nakon dojave o onečišćenju, te je utvrđeno da je na dijelu plaže, na njenu početku, vrijednost Escherichia coli viša od dopuštene

Nakon što su građani dojavili onečišćenje mora na plaži Ičići kod Opatije, provedeno je redovito ispitivanje kakvoće mora, a dosadašnji rezultati su uredni te je kakvoća mora na plaži Ičići ocijenjena izvrsnom, izvijestio je u srijedu Zavod za javno zdravstvo Primorsko-granske županije. U tijeku je i dodatno ispitivanje.

O provedenim ispitivanjima izvijestio je u srijedu novinare Neven Sučić iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju županijskog Zavora, naglasivši kako Zavod provodi redovito ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 273 točke uzorkovanja na području Primorsko-goranske županije.

Uzorkovanje se provodi svakih 15 dana, od svibnja do rujna, a tijekom svakog ispitivanja, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, analiziraju se dva mikrobiološka pokazatelja koji su indikatori fekalnog onečišćenja - Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prvih šest ciklusa ispitivanja točka za uzorkovanje na plaži Ičići bila je ocijenjena kao izvrsna.

Zavod je 11. kolovoza zaprimio dojavu građana o uočenom onečišćenju mora te je istog dana provedeno redovito uzorkovanje u sklopu sedmog ciklusa ispitivanja, a 12. kolovoza provedeno je i dodatno uzorkovanje na temelju zaprimljenih dojava. Tijekom uzorkovanja nije zabilježeno vidljivo onečišćenje na površini mora.

Rezultati redovitog ispitivanja sedmog ciklusa su uredni za oba parametra te je plaža ocijenjena izvrsnom, a rezultati dodatnog ispitivanja su za sada uredni, tj. uredni su za jedan parametar, E. coli, dok će konačni rezultati biti poznati sutra, rekao je Sučić. Dodao je da je Zavod o svemu izvijestio mjerodavnu inspekciju, ministarstvo, Županiju i lokalno komunalno društvo.

Lani je u sredini kolovoza na plaži Ičići provedeno dodatno ispitivanje morske vode, nakon dojave o onečišćenju, te je utvrđeno da je na dijelu plaže, na njenu početku, vrijednost Escherichia coli viša od dopuštene. Lokacija je tada ocijenjena nezadovoljavajućom, na njoj je zabranjeno kupanje, a Zavod je nastavio s izvanrednim uzorkovanjem mora, do prestanka onečišćenja. Lokalna komunalna tvrtka tada je otklonila uzroke onečišćenja na istočnom dijelu plaže, a nakon desetak dan utvrđeno je da je more na cijeloj plaži Ičići iznimno čisto.
