Građani dojavili onečišćenje mora na plaži Ičići, ispitivanje utvrdilo: kakvoća je izvrsna

Nakon što su građani dojavili onečišćenje mora na plaži Ičići kod Opatije, provedeno je redovito ispitivanje kakvoće mora, a dosadašnji rezultati su uredni te je kakvoća mora na plaži Ičići ocijenjena izvrsnom, izvijestio je u srijedu Zavod za javno zdravstvo Primorsko-granske županije. U tijeku je i dodatno ispitivanje.

O provedenim ispitivanjima izvijestio je u srijedu novinare Neven Sučić iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju županijskog Zavora, naglasivši kako Zavod provodi redovito ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 273 točke uzorkovanja na području Primorsko-goranske županije.

Uzorkovanje se provodi svakih 15 dana, od svibnja do rujna, a tijekom svakog ispitivanja, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, analiziraju se dva mikrobiološka pokazatelja koji su indikatori fekalnog onečišćenja - Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prvih šest ciklusa ispitivanja točka za uzorkovanje na plaži Ičići bila je ocijenjena kao izvrsna.

Zavod je 11. kolovoza zaprimio dojavu građana o uočenom onečišćenju mora te je istog dana provedeno redovito uzorkovanje u sklopu sedmog ciklusa ispitivanja, a 12. kolovoza provedeno je i dodatno uzorkovanje na temelju zaprimljenih dojava. Tijekom uzorkovanja nije zabilježeno vidljivo onečišćenje na površini mora.

Rezultati redovitog ispitivanja sedmog ciklusa su uredni za oba parametra te je plaža ocijenjena izvrsnom, a rezultati dodatnog ispitivanja su za sada uredni, tj. uredni su za jedan parametar, E. coli, dok će konačni rezultati biti poznati sutra, rekao je Sučić. Dodao je da je Zavod o svemu izvijestio mjerodavnu inspekciju, ministarstvo, Županiju i lokalno komunalno društvo.

Lani je u sredini kolovoza na plaži Ičići provedeno dodatno ispitivanje morske vode, nakon dojave o onečišćenju, te je utvrđeno da je na dijelu plaže, na njenu početku, vrijednost Escherichia coli viša od dopuštene. Lokacija je tada ocijenjena nezadovoljavajućom, na njoj je zabranjeno kupanje, a Zavod je nastavio s izvanrednim uzorkovanjem mora, do prestanka onečišćenja. Lokalna komunalna tvrtka tada je otklonila uzroke onečišćenja na istočnom dijelu plaže, a nakon desetak dan utvrđeno je da je more na cijeloj plaži Ičići iznimno čisto.