VIDEO Borba s ogromnom buktinjom kod Jesenica, stižu prve snimke: Brane se kuće na više lokacija, situacija je alarmantna
UZNEMIRUJUĆ PRIZOR

FOTO Kod Pelješkog mosta pronađen mrtav dupin: Ne možemo pretpostaviti od čega je nastradao, vjerojatno je u pitanju ljudski faktor

Foto: Screenshot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 08:32

Fotografije i informaciju o uginuloj životinji objavila je Facebook stranica Lignjolov Enging Club Neum.

U moru na jugu Hrvatske, u blizini Pelješkog mosta, pronađen je mrtav dupin. Vijest je objavila Facebook stranica Lignjolov Enging Club Neum, uz napomenu kako bi, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi, uzrok uginuća mogao biti povezan s ljudskim djelovanjem. Uz objavu su priložene i fotografije životinje.

"Često donosimo lijepe priče, a nažalost nekad naletimo i na ovakve primjere uginulog dupina. Ne možemo točno pretpostaviti od čega je nastradao, ali je velika vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor. Snimka je napravljena na potezu Pelješkog mosta/Klek. Hvala Ivane na ovoj informaciji i fotografijama", napisali su.
