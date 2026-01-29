Lukoil prodan američkom fondu Carlyle Group, cijena – nepoznata

Međunarodne operacije ruskog energetskog giganta Lukoila prodane su američkom Carlyle Groupu, golemome investicijskom fondu duge, često i kontroverzne povijesti. Međunarodne operacije ruskog naftaša vodile su se pod tvrtkom Lukoil International Gmbh sa sjedištem u Beču, a ista tvrtka ima podružnicu i u Hrvatskoj – Lukoil Croatia – koja rukovodi lancem od 45 benzinskih postaja te pripadajućom veleprodajom. Po logici stvari, Carlyle bi u ovoj transakciji trebao preuzeti i Lukoilovo poslovanje u nas. Kao i u slučaju kad je mađarski MOL otkupio ruski udjel u srbijanskom NIS-u, i ovdje je najprije zaključen preliminarni sporazum.
