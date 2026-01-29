'Orbanova politika ciljano iritira svjetsku pozornicu, a uspavani sustav tolerira njegova populizam'

Okupacija medijskog prostora pod svaku cijenu - Orbanov je kredo već 25 i više godina. Viktor Orban, mađarski dugovječni premijer od svoga političkog nastanka 1988. pa sve do danas mijenjao je unutar svoga političkog egida nekoliko puta kapute. Na to ukazuje geopolitički analitičar Đuro Božanović, bivši međunarodni tajnik HSP-a dr. Ante Starčević, koji tvrdi da Orbanova politika ciljano iritira svjetsku pozornicu, ali uspavani woke sustav tolerira njegova populistička nadiranja i zadiranja. On podsjeća kako je Orban 1988. i 1989. godine bio uvjereni antisovjet, posebno na držanju govora 16. rujna 1989. povodom svečanog pokopa jednog od najvećih mađarskih političkih lidera Imre Nagyja, borca protiv sovjetskog režima 1950-ih godina. Pozivao je na protjerivanje "sovjetske Rusije i SSSR-ovih podrepnih poltrona iz Narodne Republike Mađarske, te je inzistirao na „rađanju mađarske demokracije i osamostaljenju od Sovjeta." 1998. nakon tijesne pobjede nad mađarskim socijalistima MSZP, on formira tročlanu vladajuću desno-liberalnu koaliciju koja Mađarsku postepeno gura prema Europi, ali postepeno dokida kroz neoliberalne gospodarske poteze, socijalna prava Mađarima te gubi izbore 2002.

2010., nakon sagrađene stranačke infrastrukture kroz već tada desnopopulistički impregniran FIDESZ, nastao na tzv. mađarskim slobodnim demokratima i na raspadnutim ostacima od 1989. - prvoformiranoj mađarskoj političkoj grupaciji Mađarskog demokratskog foruma, kreće njegov aspiracijski pohod na suverenitet Mađarske, ukidanje ili zakidanje građanskih prava te puzajući sukob sa EU. - Još uvijek nisu poznati svi povijesni pokazatelji kada je Orban kompletno zastranio od EU i priklonio se Kini i Rusiji, ali zasigurno otpor prema EU kreće od začetaka europske imigracijske politike, jer u svojim govorima i medijskim istupima uporno tvrdi da je Mađarska bastion kršćanstva i katoličanstva, čist narod koji se ne miješa ni s kim niti rasno niti kulturološki. U tim izjavama biva napadan od strane eurobirokracije te se politički iz godine u godinu sukobljava i postepeno udaljava sa pozicije EPP-a i desnog centra te se pridružuje euroskepticima i desnim populistima od 2019. godine – kaže Božanović.

Prema Božanovićevim riječima, problemi Viktora Orbana počinju pohlepnom distribucijom euro-novca, jer tom raspodjelom kupuje socijalnu naklonost građana, ali i potiče procvat političke korupcije. Splet političke korupcije unutar Mađarske širi nezasitne apetite na susjedne zemlje, politički provocirajući Hrvatsku, Slovačku i Rumunjsku svojim hegemonističkim izjavama o "oproštenom ali nikada zaboravljenom nacionalnom teritoriju Ugarske ili Mađarske" koji ne smiju biti nikada zapostavljeni te prepušteni licemjernim demokratskim silama na raspačavanje. Božanović tvrdi da Orban koruptivnim radnjama preuzima tvrtke kojima pokušava integrirati i nametnuti svoje mađaronske svjetonazore, gradeći stadione i financirajući nešto što će nas koštati u budućnosti. On to radi upravo na područjima na koja ima pretenzije, a svojim djelima pokazuje da će cijenu njegovog koruptivnog i diktatorskog režima plaćati hrvatski, slovački, češki pa i srpski državljani ako mu se ne stane na kraj.

- Trebao bi biti zadovoljan, budući da dobiva dopuštenje i financiranje od Njemačke ili Europske unije za sva spletkarenja i koruptivna preuzimanja velikih tvrtki i bitnih infrastrukturnih projekata u prethodno navedenim državama, a ista ta EU je ona koju često javno kritizira samo kako bih prekrio sve ono što u pozadini radi. Srećom, na ovoj razini je nebitan – smatra Božanović. Geopolitički analitičar upozorava kako se, unatoč trajno utjelovljenoj političkoj korupciji i postojanju "mađarskih interesa i duboke mađaronske države", sustavno provodi politika ciljane gospodarske okupacije zemalja putem MOL-a, u čemu mu svesrdno pomažu nekada ogromni politički neprijatelji - Sovjeti ili Rusi. Izjavu kojom je uvrijedio po tko zna koji put njemačku naciju na način da ih je optužio da EU upravlja "njemačka ratna trojka" - von der Leyen, Merz i Weber-predsjednica Europske komisije, njemački kancelar i predsjednik Kluba zastupnika EPP-a u EU-parlamentu, on potiče na daljnji razdor između sebe kao euroskeptika te ostatka zapadnog kruga EU.

Po Božanoviću, Orban uvlači podjele koje mogu biti izuzetno opasne unutar EU napadom na njemu "postojeću ratnu osovinu Nijemaca" unutar EU. Postavlja se pitanje bi li dobio sve svoje političke bitke mogućim izlaskom iz EU?! - Orban nije taj koji treba nekome prosipati pamet, pogotovo ne Nijemcima koji su kroz Europsku uniju Mađarsku iz gladi pretvorili u izobilje svega. Naravno da bi njemu odgovaralo, više komunistički, odnosno staljinistički, da su ljudi gladni, da može što bolje upravljati njima. Preuzimanjem srpske naftne industrije ponovno stvara dodatni aspiracijski poligon, vraćajući Vojvodinu pod okrilje mađaronske ekonomske suknje, raspirujući legalistički nacionalizam u Mađarskoj te mađaronsku pretežitost ili propagandnu IGEN-ideologiju – tvrdi Božanović te pojašnjava kako IGEN-ideologija promovira borbu za svakog Mađara ma gdje on bio ili živio, pogotovo van granica današnje Mađarske, štiteći mađaronski utjecaj na okruženje i šireći mađaronsku svijest na pacificiran-mirotvoran način.

Takva ideologija, kaže, počiva već desetljećima na ograncima djelokruga FIDESZA prema mađarskoj dijaspori koja motri svaki detalj oko mađaronskih Mađara. Božanović smatra da će na kraju upravo mađarski narod platiti bespotrebno svrstavanje njihova premijera, optužbe prema mnogim narodima i nepromišljene populističke izjave koje daje samo kako bi bio u središtu pažnje, jer u suprotnom nitko ne bi ni znao da postoji. - Sadašnji problem Orbana uvelike postaje i sve jača mađarska oporba koja se bori da Mađarska opet postane svijetu i Europi zanimljiva mala država, a ne trampistički tumor koji provocira EU i njene opstojstvene tekovine dovodeći stabilnost u pitanje. Hrvatska ne smije nasjedati na tu ideološku matricu koja je klimava, jer Orbanov tron se u Mađarskoj iz diferenciranih društvenih podjela među Mađarima uvelike preoblikuje i modificira u možebitni poraz na idućim općim izborima ove godine – zaključio je Božanović.