URUŠAVA SE

VIDEO Nevjerojatni prizori na Siciliji, cijeli grad visi s litice, proglašeno izvanredno stanje

Karolina Lubina
28.01.2026.
u 12:11

Snimke pokazuju zgrade koje vise nad liticom, nakon što su velike površine padine popustile

Više od 1.500 ljudi evakuirano je iz sicilijanskog grada Niscemi nakon što je snažno klizište, izazvano obilnim kišama, ostavilo kuće na samom rubu litice, izvijestio je u utorak šef talijanske civilne zaštite. Niscemi, grad smješten u južnoj i središnjoj Siciliji, ima oko 25.000 stanovnika i nalazi se na visoravni koja, prema tvrdnjama vlasti, postupno klizi prema ravnici ispod, zbog podzemnih voda koje se nakupljaju.

Snimke pokazuju zgrade koje vise nad liticom, nakon što su velike površine padine popustile. Jedan je automobil ostao visiti s ruba unutar urušene zgrade. „Moramo biti jasni: ako je kuća na rubu, ne može se koristiti“, izjavio je Fabio Ciciliano, šef civilne zaštite, novinarima u Niscemiju. Dodao je kako će stanovnici iz pogođenih područja biti trajno preseljeni.

U ponedjeljak je talijanska vlada premijerke Giorgie Meloni proglasila izvanredno stanje za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju, tri južna područja koja je prošli tjedan pogodila snažna oluja. Ekstremni vremenski uvjeti postali su sve češći u Italiji u posljednjim godinama. Poplave su opustošile mnoge gradove diljem zemlje, oduzimajući živote mnogim ljudima i povećavajući rizik od klizišta i poplava u područjima koja su povijesno bila manje izložena tim prijetnjama.

Talijanska vlada osigurala je početnih 100 milijuna eura za hitne potrebe, dok lokalne vlasti procjenjuju da šteta prelazi 1 milijardu eura nakon što su snažni vjetrovi i valovi pomaknuli more prema unutrašnjosti, preplavivši obalne zaštite i uništivši kuće i poslovne prostore.

Iznenadne evakuacije u Niscemiju izazvale su tjeskobu i bijes među stanovnicima, od kojih su neki izrazili nezadovoljstvo što su raniji odroni ostali nesanirani. „Rekli su mi da moram otići. Prvi odron dogodio se prije 30 godina, a nikada ništa nije poduzeto“, rekao je Francesco Zarba, lokalni stanovnik.

Nestvarne snimke stižu iz susjedstva: Kuće na samom rubu litice, strahuju da će biti još gore
