Grad i županija sukobili se oko dva placa. Čehok: 'Postoji samo jedan!'

U istom gradu, na manje od kilometra, danas su održana dva slična događaja oko kojeg su se sukobili Grad Varaždin i Varaždinska županija. Na Gradskoj tržnici u Varaždinu podijeljeni su certifikati "Proizvodi hrvatskog seljaka". Prodavačima su ih uručili varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok, tajnik Udruge hrvatskih tržnica Miljenko Ernoić, direktor Gradske tržnice Predrag Ciglar i Varaždinac Davor Bobić, dobitnik Porina.

Certificiranje je projekt koji već petnaest godina provodi Udruga hrvatskih tržnica, čiji je član Gradska tržnica Varaždin koja u njemu sudjeluje od samog početka. Direktor Gradske tržnice Predrag Ciglar istaknuo je da ove godine imaju 65 certificiranih proizvođača.

Gradonačelnik Ivan Čehok rekao je da je varaždinski plac važno mjesto kupnje domaćih proizvoda, ali i mjesto susreta. Grad Varaždin i Gradska tržnica i u vrijeme provedbe mjera zaštite od koronavirusa nastojali spojiti domaće proizvođače s njihovim kupcima.

- U krizi su se građani najviše žalili na činjenicu da nisu mogli do svježih i domaćih proizvoda. Organizirali smo posebne mjere, postavili kućice za prodaju, osmislili drive-in tržnicu i dostavu do kuća. Međutim, plac nije samo mjesto trgovine, nego je i mjesto susreta i druženja, zato je važno da ga imamo. Ovo je sjajna manifestacija i sjajan projekt u kojem svi naši proizvođači mogu dobiti certifikate, a naši građani s druge strane znati da ovdje mogu doći do proizvoda sigurnog porijekla. Nažalost, moram reći da Varaždinska županija, premda je ovdje dvjestotinjak OPG-ova i proizvođača većinom izvan Varaždina, nikad nije dala nijedne kune. Danas, kada mi ovdje imamo podjelu certifikata, Varaždinska županija organizira jednu paralelnu manifestaciju, paralelni plac. Mislim da je to ispod svake razine. Postoji samo jedan plac u ovome gradu i tako će ostati - rekao je Čehok.

U Varaždinu je danas održan i treći Županijski plac, izložbeno-prodajni sajam.

- Unatoč zabrani održavanja od strane Grada Varaždina, Županijski plac se održao i to u atriju Županijske palače. Veselja nije nedostajalo, a posjetitelji i izlagači oduševljeni su ponudom. Podsjećamo, ovo nije institucija kako ju iz Grada nazivaju već manifestacija prigodnog naziva Županijski plac kojom Varaždinska županija pomaže u prezentaciji domaćih proizvoda i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva - kažu u Županiji.

Na Županijskom placu okupilo se tridesetak izlagača koji su prezentirali svoje proizvode Na klupama u atriju bilo je svega – od voća i povrća, kaktusa i sukulenata, meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od heljde, kolača, vina, sokova, džemova, umaka, bučinog i drugih ulja, sireva i već spomenute lavande do nakita, suvenira, handmade proizvoda, platnenih pelena i eko torbi.