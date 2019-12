Grabar-Kitarović pozvala Škorine birače da glasaju za nju

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ušla je u drugi krug izbora i za drugi mandat borit će se protiv SDP-ovog kandidata i bivšeg premijera Zorana Milanovića. U svom govoru pozvala je sve od Slavonije do Dalmacije da u idućem krugu daju njoj svoj glas, a posebno je apostrofirala one koji su u prvome krugu glasali za Miroslava Škoru.

"Pozivam sve vas od Slavonije do Dalmacije da izađete na izbore i da u drugome krugu date glas za bolju Hrvatsku. Bit će to glas za pet godina žestoke borbe, žestokog rada za ovu našu Hrvatsku, kao što sam dosad pokazala, marljivost, rad i odlučnost. Jer moj drugi mandat upravo je to, svakodnevna borba za promjene u našem društvu koje je, nažalost, još uvijek podijeljeno jalovim ideološkim podjelama i povijesnim prijeporima. To nas vraća unatrag i dosta nam je toga. Umorni smo od toga, idemo u budućnost", poručila je.

Biračima koji nisu glasali za nju poručila je da zna da su glasajući za protukandidate, neki od njih na taj način izrazili određeno nezadovoljstvo.

"Vaša mi je poruka sasvim jasna. Čula sam je, razumijem je. Ali, sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo. 'Ili mi ili oni' ne smije biti opet hrvatska politika", ustvrdila je.

