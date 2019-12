Više od 99 posto obrađenih mjesta: Milanović 29,55 posto, Grabar-Kitarović 26,65, Škoro 24,43

U drugi krug predsjedničkih izbora, sad je već sigurno, ulaze Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Nakon 99,53 posto obrađenih biračkih mjesta Zoran Milanović osvojio je 29,55 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 26,65, Miroslav Škoro 24,43.

Mislav Kolakušić ima 5,87 posto, Dario Juričan 4,61, Dalija Orešković 2,89, Ivan Pernar 2,31, Katarina Peović 1,12, Dejan Kovač 0,95, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,15.

Glasovalo je 1.887.426, to jest 51,14 posto birača. Nevažećih listića bilo je 22.000, ili 1,17 posto.

Do 16.30 sati glasalo je milijun i 343 tisuće birača, što je 103 tisuće više nego 2014. godine.

U nastavku pratite tijek događaja:

22.39 - Glasovalo je 1.887.426, to jest 51,14 posto birača. Nevažećih listića bilo je 22.000, ili 1,17 posto.

22.22 - Nakon 99,14 posto obrađenih biračkih mjesta Zoran Milanović osvojio je 29,54 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 26,7, Miroslav Škoro 24,43.

22.18 - Sad je već jasno tko ulazi u drugi krug nakon 98,81 posto obrađenih biračkih mjesta: Zoran Milanović ima 29,52 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 26,72, Miroslav Škoro 24,44.

Mislav Kolakušić ima 5,87 posto, Dario Juričan 4,57, Dalija Orešković 2,89, Ivan Pernar 2,32, Katarina Peović 1,11, Dejan Kovač 0,95, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,15.

21.49 - Kako se glasovalo u vašem gradu? Pogledajte ovdje.

21.45 - DIP je objavio nove nepotpune rezultate predsjedničkih izbora nakon 96,75 posto obrađenih biračkih mjesta: Zoran Milanović ima 29,58 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 26,76, Miroslav Škoro 24,39.

Mislav Kolakušić ima 5,86 posto, Dario Juričan 4,52, Dalija Orešković 2,89, Ivan Pernar 2,34, Katarina Peović 1,12, Dejan Kovač 0,95, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,16.

21.30 - Nakon 93,8 posto obrađenih biračkih mjesta Zoran Milanović ima 29,53 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 26,94, Miroslav Škoro 24,38. Mislav Kolakušić ima 5,86 posto, Dario Juričan 4,39, Dalija Orešković 2,88, Ivan Pernar 2,37, Katarina Peović 1,11, Dejan Kovač 0,94, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,16.

21.15 - DIP je objavio nove nepotpune rezultate predsjedničkih izbora: Zoran Milanović ima 29,68 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,1, Miroslav Škoro 24,15. Radi se o rezultatima nakon 87,17 posto obrađenih biračkih mjesta. Mislav Kolakušić ima 5,86 posto, Dario Juričan 4,25, Dalija Orešković 2,88, Ivan Pernar 2,41, Katarina Peović 1,11, Dejan Kovač 0,94, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,16.

21.05 - Rezultati nakon 80,09 posto obrađenih mjesta: Zoran Milanović ima 29,9 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,24, Miroslav Škoro 23,93.

Mislav Kolakušić ima 5,88 posto, Dario Juričan 4,07, Dalija Orešković 2,86, Ivan Pernar 2,47, Katarina Peović 1,1, Dejan Kovač 0,94, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,17.

20.59 - DIP je objavio nove nepotpune rezultate predsjedničkih izbora nakon 76,58 posto obrađenih biračkih mjesta: Zoran Milanović ima 29,99 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,31, Miroslav Škoro 23,85.

Mislav Kolakušić ima 5,88 posto, Dario Juričan 3,98, Dalija Orešković 2,85, Ivan Pernar 2,49, Katarina Peović 1,09, Dejan Kovač 0,94, Anto Đapić 0,21, a Nedjeljko Babić 0,17.

20.53 - Rezultati iz inozemstva zasad su puno različiti od ukupnih. Vodi Grabar-Kitarović, Škoro je drugi, a Milanović daleko treći. Više čitajte ovdje.

20.50 - DIP je objavio nove nepotpune rezultate predsjedničkih izbora: Zoran Milanović ima 30,04 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,37, Miroslav Škoro 23,81. Radi se o rezultatima nakon 73,93 posto obrađenih biračkih mjesta.

Kolakušić ima 5,87 posto, Juričan 3,83, Orešković 2,84, Pernar 2,5, Peović 1,09, Kovač 0,94, Đapić 0,2, Babić 0,17.

20.35 - Nakon 62,3 posto obrađenih mjesta Zoran Milanović ima 30,6 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,38, Miroslav Škoro 23,25. Kolakušić ima 5,92 posto, Juričan 3,75, Orešković 2,85, Pernar 2,59, Peović 1,1, Kovač 0,95, Đapić 0,2, Babić 0,18.

20.30 - Nakon 57,62 posto obrađenih biračkih mjesta Zoran Milanović ima 30,79 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,46, Miroslav Škoro 23,03.

Kolakušić ima 5,92 posto, Juričan 3,69, Orešković 2,84, Pernar 2,61, Peović 1,09, Kovač 0,94, Đapić 0,2, Babić 0,19.

20.20 - DIP je objavio nove nepotpune rezultate nakon 48,54 posto obrađenih biračkih mjesta: Zoran Milanović ima 30,92 posto glasova, Kolinda Grabar-Kitarović 27,76, Miroslav Škoro 22,72.

Kolakušić zasad ima 5,94 posto, Juričan 3,55, Orešković 2,84, Pernar 2,67, Peović 1,08, Kovač 0,9, Đapić 0,21, Babić 0,2.

20.10 - Stigli su novi rezultati DIP-a nakon 38,8 posto obrađenih mjesta: Milanović 31,39, Grabar-Kitarović 27,83, Škoro 22,33.

Kolakušić zasad ima 5,91 posto, Juričan 3,38, Orešković 2,81, Pernar 2,75, Peović 1,07, Kovač 0,88, Babić 0,22, Đapić 0,21.

20.00 - Stigli su prvi nepotpuni rezultati DIP-a nakon 28,59 posto obrađenih biračkih mjesta: Zoran Milanović 32,02 posto, Kolinda Grabar-Kitarović 27,99, Miroslav Škoro 21,78.

Mislav Kolakušić dobio je 5,79 posto, Dario Juričan 3,19 posto, Ivan Pernar 2,83, Dalija Orešković 2,77, Katarina Peović 1,07, Dejan Kovač 0,89, Nedjeljko Babić 0,25, Anto Đapić 0,22.

19.48 - Stigli su novi rezultati izlaznih anketa Nove TV: Milanović dobiva 28,69 posto, Grabar-Kitarović 25,63, Škoro 24,26.

Ostali kandidati: Kolakušić 6,23, Juričan 4,77, Orešković 3,39, Pernar 2,78, Peović 1,11, Kovač 1,07, Babić 0,45, Đapić 0,37 posto glasova.

19.45 - Član izbornog stožera Zorana Milanovića SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u nedjelju kako su u toj stranci izrazito zadovoljni izlaznim anketama te kako vjeruju da će i nakon službenih rezultata Milanović biti prvi.

- Trend je dobar i vjerujem da će i nakon objave službenih rezultata Zoran Milanović biti prvi u Hrvatskoj što nam stvara dobru pretpostavku i za pobjedu na ukupnih izborima odnosno pobjedu u drugom krugu - izjavio je Hajdaš Dončić novinarima.

19.40 - Mate Mijić, komunikacijski direktor predsjedničke kampanje Miroslava Škore rekao je u nedjelju navečer kako su rezultatima izlaznih anketa prezadovoljni, a istaknuo je i da, s obzirom na informacije koje imaju s terena, dobre rezultate očekuju i iz dijaspore.

- Mi smo prezadovoljni. Naši rezultati s terena po onim informacijama koje imamo govore da je stanje još bolje za nas. Vidljivo je da su predizborne ankete jako pogriješile i ovaj put i mi smo sigurni da Miroslav Škoro ulazi u drugi krug - komentirao je Mijić Hini izlazne ankete.

19.29 - GONG se oglasio nakon zatvaranja birališta.

"Izborni dan prošao je mirno uz manje nepravilnosti vezane uglavnom uz propuste u radu i imenovanju biračkih odbora te kršenja izborne šutnje, zaključak je Gonga na temelju osamdesetak neanonimnih prijava građanki i građana o izbornim nepravilnostima i oko osamdeset informiranja o biračkim pravima. Najviše prijava građana i građanki odnosilo se na neprofesionalnost, pristranost i kršenje procedura od strane biračkih odbora. Deseci građana požalili su se Gongu da nisu bili informirani o promjenama adresa biračkih mjesta koja su se dogodila u odnosu na prethodne izbore. Zaprimili smo nekoliko slučajeva u kojima su biračice i birači bili zaokruženi kao da su glasali, a oni su tvrdili suprotno. Pojedini birački odbori su takvim biračima dozvolili glasanje, dok su drugi to odbijali, čime je biračima uskraćeno pravo glasa. Zabilježena su kršenja izborne šutnje kroz slanje poruka i uznemiravanje birača porukama i pozivima - nekoliko biračica i birača prijavilo nam je da je dobivalo SMS-ove stranaka HDZ-a i SDP-a.

Dobili smo dojave o organiziranom prijevozu i povremenim gužvama na biralištima u Bosni i Hercegovini. U Livnu je zabilježeno grupno glasanje i dva slučaja glasanja umjesto druge osobe. U jednom je slučaju muškarac uzeo suprugin list i glasao umjesto nje, dok je u drugom supruga uzela listić suprugu i glasala umjesto njega, a birački odbor u oba slučaja nije reagirao. U Tuzli je zabilježeno fotografiranje listića od strane jednog birača, no birački odbor je drugog spriječio", stoji u priopćenju GONG-a.

19.18 - Rezultati su očekivani. Kolinda Grabar-Kitarović je imala 15 posto manje prije pet godina, a ove godine imamo još jednog kandidata s desnice. Ona je u pobjedničkoj kampanji - izjavio je Milijan Brkić u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović te čestitao Škori na rezultatima. Više čitajte ovdje.

19.15 - Očekujem da će Zoran pobijediti tko god da bude protukandidat. To je dokaz da im je građanima stalo do budućnosti Hrvatske - kazao je Orsat Miljenić, voditelj kampanje Zorana Milanovića, i dodao da su očekivali da budu prvi, ali da su ovo tek prve izlazne ankete. Više čitajte ovdje.

19.01 - Prema rezultatima izlaznih anketa Nove TV, Zoran Milanović ima 29,58 %, Kolinda Grabar Kitarović dobiva 26,38 % glasova, a Miroslav Škoro 24,10 %.

Ostali kandidati:

Mislav Kolakušić - 5,82%

Dario Juričan - 4,36%

Dalija Orešković - 3,28%

Ivan Pernar - 2,53%

Katarina Peović - 1,11%

Dejan Kovač - 0,93%

Nedjeljko Babić - 0,4%

Anto Đapić - 0,36%

17.40 - Do nedjelje poslijepodne na izbore za hrvatskog predsjednika izašlo je milijun 343 tisuće birača, što je 103 tisuće više nego 2014. godine. Do 16,30 sati glasovalo je 38,8 posto od tri milijuna 855 tisuća birača, pokazali su rezultati dojavljeni s gotovo 95 posto od 6.533 biračka mjesta koliko ih je za izbore otvoreno u Hrvatskoj i inozemstvu. Najviše birača glasovalo je u Karlovačkoj (42,7 posto ili 42.100), Zagrebačkoj (41, 3 posto ili 111.000) te u Varaždinskoj županiji (41, 4 posto ili 60.000), najmanje, po 34,8 posto, u Zadarskoj (51.000) i Šibensko-kninskoj (32.500). U Zagrebu je do nedjelje poslijepodne glasovalo 41,2 posto birača (255.000), u Osijeku 40,5 posto (34.000), u Splitu 37,3 (51.000) u Rijeci 34,9 posto (36.000). Od županijskih središta, najbolji odaziv bilježe Virovitica (45,8 posto) i Karlovac (44,2 posto) u kojima je glasovalo 8.400 odnosno 18. 600 birača. U BiH je glasovalo nešto preko 19 tisuća birača, u Njemačkoj njih 7300.

16.30 - Izbori protječu mirno, građani prijavljuju manje nepravilnosti koje se rješavaju u hodu, no ništa što bi utjecalo na regularnost izbora, navode poslijepodne u Državnom izbornom povjerenstvu. U Australiji, Japanu, Kini i Indoneziji, zbog vremenske razlike, predsjednički izbori su već zaključeni, na sedam biračkih mjesta u tim državama glasovalo je 1.100 birača. Potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin kaže kako DIP-u stiže malo dojava o kršenju izborne šutnje, ali su u Povjerenstvu primijetili da se na nekim portalima objavljuju snimke i razgovori s predsjedničkim kandidatima na glasovanju, što je nedopustivo.