Tržište nekretnina u Hrvatskoj bilježi snažno usporavanje aktivnosti, a to je ponajviše vidljivo u padu gradnje novih stanova i smanjenju broja transakcija stambenim nekretninama, navodi ekonomski analitičar Ekonomskog instituta Zagreb Goran Buturac u pregledu glavnih sektorskih pokazatelja i usporedbi Hrvatske s članicama Europske unije. Premda bi manja ponuda novih stanova u teoriji trebala usporiti rast cijena, u praksi se događa suprotno: ograničena ponuda i dalje potiče njihov rast. Porezna uprava i Burza nekretnina bilježe da je tržište sve tromije, a pad broja izdanih građevinskih dozvola u prvih sedam mjeseci najavljuje nastavak tog trenda i u idućem razdoblju. Dodatni problem je kontinuirani odljev kvalificirane radne snage prema bogatijim članicama Europske unije, što se, prema Buturcu, pretvara u jedan od ključnih ograničavajućih faktora razvoja građevinskog sektora. Rast broja zaposlenih temeljen na uvozu strane radne snage nije pratio porast građevinske aktivnosti pa je rezultat pad produktivnosti.
Gotovo tri četvrtine svih novih stanova u priobalju i Zagrebu: Ograničena ponuda i dalje potiče rast cijena
Rast cijena u Zagrebu posljedica je kontinuirane velike potražnje i smanjene ponude, a porezna opterećenja mogla bi u budućnosti ublažiti potražnju, ali i ograničiti gradnju novih jedinica, čime bi se zatvorio začarani krug koji ponovno vodi rastu cijena
