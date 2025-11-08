Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Muškarci u crnom okupili se ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, interventna policija na terenu
Analitičari o incidentu u Zagrebu: 'Ovo nije napad samo na srpsku manjinu, nego i na hrvatsku državu'
Brzu intervenciju policije u Zagrebu omogućio je dogovor Vlade i srpske zajednice
Poslušaj
Prijavi grešku
TRŽIŠTE NEKRETNINA

Gotovo tri četvrtine svih novih stanova u priobalju i Zagrebu: Ograničena ponuda i dalje potiče rast cijena

Autor
Ljubica Gatarić
08.11.2025.
u 06:20

Rast cijena u Zagrebu posljedica je kontinuirane velike potražnje i smanjene ponude, a porezna opterećenja mogla bi u budućnosti ublažiti potražnju, ali i ograničiti gradnju novih jedinica, čime bi se zatvorio začarani krug koji ponovno vodi rastu cijena

Tržište nekretnina u Hrvatskoj bilježi snažno usporavanje aktivnosti, a to je ponajviše vidljivo u padu gradnje novih stanova i smanjenju broja transakcija stambenim nekretninama, navodi ekonomski analitičar Ekonomskog instituta Zagreb Goran Buturac u pregledu glavnih sektorskih pokazatelja i usporedbi Hrvatske s članicama Europske unije. Premda bi manja ponuda novih stanova u teoriji trebala usporiti rast cijena, u praksi se događa suprotno: ograničena ponuda i dalje potiče njihov rast. Porezna uprava i Burza nekretnina bilježe da je tržište sve tromije, a pad broja izdanih građevinskih dozvola u prvih sedam mjeseci najavljuje nastavak tog trenda i u idućem razdoblju. Dodatni problem je kontinuirani odljev kvalificirane radne snage prema bogatijim članicama Europske unije, što se, prema Buturcu, pretvara u jedan od ključnih ograničavajućih faktora razvoja građevinskog sektora. Rast broja zaposlenih temeljen na uvozu strane radne snage nije pratio porast građevinske aktivnosti pa je rezultat pad produktivnosti.

Ključne riječi
gradnja stanova Goran Buturac stanovanje nekretnine tržište nekretnina cijene nekretnina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja