Gotovo tri četvrtine svih novih stanova u priobalju i Zagrebu: Ograničena ponuda i dalje potiče rast cijena

Tržište nekretnina u Hrvatskoj bilježi snažno usporavanje aktivnosti, a to je ponajviše vidljivo u padu gradnje novih stanova i smanjenju broja transakcija stambenim nekretninama, navodi ekonomski analitičar Ekonomskog instituta Zagreb Goran Buturac u pregledu glavnih sektorskih pokazatelja i usporedbi Hrvatske s članicama Europske unije. Premda bi manja ponuda novih stanova u teoriji trebala usporiti rast cijena, u praksi se događa suprotno: ograničena ponuda i dalje potiče njihov rast. Porezna uprava i Burza nekretnina bilježe da je tržište sve tromije, a pad broja izdanih građevinskih dozvola u prvih sedam mjeseci najavljuje nastavak tog trenda i u idućem razdoblju. Dodatni problem je kontinuirani odljev kvalificirane radne snage prema bogatijim članicama Europske unije, što se, prema Buturcu, pretvara u jedan od ključnih ograničavajućih faktora razvoja građevinskog sektora. Rast broja zaposlenih temeljen na uvozu strane radne snage nije pratio porast građevinske aktivnosti pa je rezultat pad produktivnosti.