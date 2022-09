Gotovac o izbacivanju iz SDP-a: Neću se žaliti, bio sam svjestan kako će se postupak odviti

Neću se žaliti, nisam osvetoljubiva osoba. Realan sam čovjek i svjestan sam bio nakon što se postupak odvijao kako se odvijao kako će i završiti - prva je to izjava sada bivšeg šefa zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca nakon isključena iz SDP-a.

Velikom većinom glasova Gotovac je izbačen večeras iz stranke zbog odluke Gradskog odbora donesene prošli petak kojom je razvrgnut koalicijski sporazum s Možemo u Zagrebu.

- Svaki kraj je neki početak, a ovaj ide uz tugu što se to događa, do danas, mom SDP-u - poručio je za Večernji list Gotovac. Dodao je i kako postoji mnogo načina za djelovanje te kako će on svoje nastaviti i dalje i kako će uvijek biti u socijalnoj tematici i na strani rada i socijalno ugroženih.

Nakon više od tri sata rasprave, u kojoj su najprije saslušali i ispitivali Gotovca, a potom raspravljali bez njega, članovi Predsjedništva su velikom većinom glasali za njegovo izbacivanje iz SDP-a, dok je protiv bila Sabina Glasovac. Izglasana je i dvogodišnja suspenzija Davora Terzića, izvršnog tajnika za središnju Hrvatsku.

Predsjedništvo stranke odlučilo je tako nakon što je zagrebačka organizacija SDP-a na čelu s Gotovcem,u petak, 9. rujna, odlučila raskinuti sporazum o suradnji s Možemo! Zbog, kako tvrde, nezadovoljstva modalitetom suradnje, nedostatkom sastanaka, komunikacije i koordinacije te sveobuhvatnim tretmanom koji su imali kao junior partner u Gradu Zagrebu.

Odluka zagrebačkog ogranka SDP-a iznenadila je centralu stranke na Iblerovu trgu, ali i čelnika Možemo! i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je izjavio da neće pristati ni na kakve ucjene i da je tu cijenu spreman platiti i novim izborima.

